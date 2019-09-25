Detran amplia monitoramento por vídeo de aulas de trânsito no ES

Imagem mostra monitoramento já realizado em aulas para habilitação na categoria B, para carros Crédito: Divulgação | Detran-ES

Detran-ES anunciou nesta quarta-feira (25) que além da categoria B, para habilitação de carros - que já conta com o registro de presença do aluno, tempo de aula e trajeto percorrido -, as outras categorias de habilitação também terão o registro das atividades. A ampliação vai contemplar as carteiras A (moto), ACC (ciclomotor), C (caminhão com até seis toneladas), D (ônibus e van) e E (caminhão e carreta). O monitoramento de aulas práticas de trânsito nos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo será ampliado para todas as categorias. Oanunciou nesta quarta-feira (25) que além da categoria B, para habilitação de carros - que já conta com o registro de presença do aluno, tempo de aula e trajeto percorrido -, as outras categorias de habilitação também terão o registro das atividades. A ampliação vai contemplar as carteiras A (moto), ACC (ciclomotor), C (caminhão com até seis toneladas), D (ônibus e van) e E (caminhão e carreta).

Your browser does not support the audio element. Aulas de trânsito de todas as categorias serão monitoradas pelo Detran

Com o monitoramento, que será feito por meio de smartphones e outros dispositivos, o órgão vai ter a confirmação do aluno, do instrutor, do tempo da aula, do trajeto, entre outras informações. Tudo isso será recebido por meio de relatórios enviados a um sistema eletrônico a ser implantado pelo Detran. Segundo o diretor-geral do órgão, Givaldo Vieira, a medida vai aprimorar a formação dos condutores e dar maior transparência ao processo de habilitação.

“Isso serve principalmente para evitar que aulas sejam cobradas como se tivessem sido dadas, quando muitas vezes isso não acontece. Torna o processo mais transparente, evita fraudes e aprimora a formação do aluno”, explicou.

Foi estabelecido um prazo de 60 dias para que empresas interessadas apresentem a tecnologia ao Detran, que avaliará se as funcionalidades serão aplicadas. A partir daí, as empresas serão credenciadas e os Centros de Formação de Condutores passarão a contratar este serviço, como explica Givaldo.

“Pode ser smartphone, pode ser outro dispositivo. O importante é que cumpra a funcionalidade. É isso que vamos avaliar durante o processo de credenciamento, porque vamos fazer uma prova de conceito, em que a empresa interessada vai demonstrar que essa tecnologia é capaz de oferecer essas funcionalidades”, disse.

Relatório para melhorias

De acordo com o Detran-ES, o monitoramento vai gerar um relatório em que, além do registro das aulas e outras informações que garantam a transparência, vai apontar os principais erros cometidos pelos alunos, possibilitando um aprimoramento mais eficaz na formação.

“O trajeto do veículo é georeferenciado, portanto, gera um relatório com todo o trajeto que o veículo fez. Durante esse trajeto, o sistema permite identificar e registrar as principais faltas cometidas pelo aluno em aprendizagem. E essa faltas servirão depois para aprimorar o sistema de formação em geral”, explicou o diretor.

Preocupação com motociclistas

Givaldo afirmou que a ampliação vai ser importante para o aprimoramento na formação de motociclistas. Metade das mortes registradas em acidentes de trânsito neste ano tiveram como vítimas os condutores desta categoria. Por isso, ele destaca a necessidade do monitoramento nesta formação.

“Garantir que esse aprendizado na motocicleta seja feito, que todas as aulas sejam feitas, isso vai ajudar também a ter, na formação do condutor de motocicleta, uma habilidade maior para lidar com esse veículo que tem um grau de dificuldade mais elevado”, destacou.