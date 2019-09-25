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DENTRO DOS VEÍCULOS

Detran amplia monitoramento por vídeo de aulas de trânsito no ES

Por meio de smartphones e outros dispositivos, o órgão vai ter a confirmação do aluno, do instrutor, do tempo da aula, do trajeto, entre outras informações
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 set 2019 às 12:28

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 12:28

Imagem mostra monitoramento já realizado em aulas para habilitação na categoria B, para carros Crédito: Divulgação | Detran-ES
O monitoramento de aulas práticas de trânsito nos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo será ampliado para todas as categorias. O Detran-ES anunciou nesta quarta-feira (25) que além da categoria B, para habilitação de carros - que já conta com o registro de presença do aluno, tempo de aula e trajeto percorrido -, as outras categorias de habilitação também terão o registro das atividades. A ampliação vai contemplar as carteiras A (moto), ACC (ciclomotor), C (caminhão com até seis toneladas), D (ônibus e van) e E (caminhão e carreta).
Aulas de trânsito de todas as categorias serão monitoradas pelo Detran
Com o monitoramento, que será feito por meio de smartphones e outros dispositivos, o órgão vai ter a confirmação do aluno, do instrutor, do tempo da aula, do trajeto, entre outras informações. Tudo isso será recebido por meio de relatórios enviados a um sistema eletrônico a ser implantado pelo Detran. Segundo o diretor-geral do órgão, Givaldo Vieira, a medida vai aprimorar a formação dos condutores e dar maior transparência ao processo de habilitação.
“Isso serve principalmente para evitar que aulas sejam cobradas como se tivessem sido dadas, quando muitas vezes isso não acontece. Torna o processo mais transparente, evita fraudes e aprimora a formação do aluno”, explicou.
> Mudanças na formação de condutores passam a valer neste mês
Foi estabelecido um prazo de 60 dias para que empresas interessadas apresentem a tecnologia ao Detran, que avaliará se as funcionalidades serão aplicadas. A partir daí, as empresas serão credenciadas e os Centros de Formação de Condutores passarão a contratar este serviço, como explica Givaldo.
“Pode ser smartphone, pode ser outro dispositivo. O importante é que cumpra a funcionalidade. É isso que vamos avaliar durante o processo de credenciamento, porque vamos fazer uma prova de conceito, em que a empresa interessada vai demonstrar que essa tecnologia é capaz de oferecer essas funcionalidades”, disse.
Relatório para melhorias
De acordo com o Detran-ES, o monitoramento vai gerar um relatório em que, além do registro das aulas e outras informações que garantam a transparência, vai apontar os principais erros cometidos pelos alunos, possibilitando um aprimoramento mais eficaz na formação.
“O trajeto do veículo é georeferenciado, portanto, gera um relatório com todo o trajeto que o veículo fez. Durante esse trajeto, o sistema permite identificar e registrar as principais faltas cometidas pelo aluno em aprendizagem. E essa faltas servirão depois para aprimorar o sistema de formação em geral”, explicou o diretor.
Preocupação com motociclistas
Givaldo afirmou que a ampliação vai ser importante para o aprimoramento na formação de motociclistas. Metade das mortes registradas em acidentes de trânsito neste ano tiveram como vítimas os condutores desta categoria. Por isso, ele destaca a necessidade do monitoramento nesta formação.
> Reduzir carga horária é afrouxar formação, avalia diretor do Detran
“Garantir que esse aprendizado na motocicleta seja feito, que todas as aulas sejam feitas, isso vai ajudar também a ter, na formação do condutor de motocicleta, uma habilidade maior para lidar com esse veículo que tem um grau de dificuldade mais elevado”, destacou.
As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25). As normas preveem um prazo de 60 dias para as empresas interessadas se credenciarem e os Centros de Formação de Condutores se adequarem internamente. A partir daí, o sistema eletrônico será implantado em todo o Estado.

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