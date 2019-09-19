CNH Social: os critérios que podem fazer você perder a chance

Abertas as inscrições para a segunda fase do CNH Social, que oferta carteiras de motorista de graça , muitos leitores de A Gazeta questionaram: "Me inscrevo todos os anos, mas nunca consigo o documento".

Fomos atrás das respostas para identificar quais podem ser os "critérios de desempate" na hora de colocar a mão na CNH gratuita.

Para conseguir se inscrever, há os pré-requisitos:

- Saber ler e escrever

- Ter 18 anos ou mais

- Comprovar residência no Espírito Santo

- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal

- Ter renda familiar de até dois salários

Cumprindo os pré-requisitos acima, o candidato consegue se inscrever no programa do Governo do Estado. Em três dias, nesta segunda fase, mais de 28 mil pessoas já se cadastraram . Uma concorrência parcial de 11 por carteira ofertada. E esse número vai aumentar.

Vale lembrar que são ofertadas 2,5 mil carteiras nesta segunda fase do programa.

Mas o que faz um candidato ficar na frente do outro?

Já me inscrevi outras vezes, mas não consegui o documento. Como é feita a seleção? Leitor

O que não ficou claro para alguns internautas é o "critério de desempate" para pessoas que cumprem todos os critérios de exigência para ingresso no programa.

Acionamos o Detran|ES, que esclareceu que os candidatos que tiverem a inscrição homologada serão selecionados segundo os critérios previstos no Art. 6º do Decreto Estadual Nº 4.223-R de 2018, na seguinte ordem:

- menor renda per capita;

- maior número de componentes no grupo familiar;

- candidatos com Ensino Fundamental completo;

- beneficiário do Bolsa Família;

- data e hora de inscrição

Quando vai sair o resultado da segunda fase?