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Carteira de motorista de graça

CNH Social: os critérios que podem fazer você perder a chance

O que não ficou claro, para alguns internautas, é o "critério de desempate" para pessoas que cumprem todos os critérios de exigência para ingresso no programa

Publicado em 

18 set 2019 às 22:01

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 22:01

Abertas as inscrições para a segunda fase do CNH Social, que oferta carteiras de motorista de graça, muitos leitores de A Gazeta questionaram: "Me inscrevo todos os anos, mas nunca consigo o documento".
Fomos atrás das respostas para identificar quais podem ser os "critérios de desempate" na hora de colocar a mão na CNH gratuita. 
Para conseguir se inscrever, há os pré-requisitos:
- Saber ler e escrever
- Ter 18 anos ou mais
- Comprovar residência no Espírito Santo
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal
- Ter renda familiar de até dois salários
Cumprindo os pré-requisitos acima, o candidato consegue se inscrever no programa do Governo do Estado. Em três dias, nesta segunda fase, mais de 28 mil pessoas já se cadastraram. Uma concorrência parcial de 11 por carteira ofertada. E esse número vai aumentar.
Vale lembrar que são ofertadas 2,5 mil carteiras nesta segunda fase do programa.
Mas o que faz um candidato ficar na frente do outro?
Já me inscrevi outras vezes, mas não consegui o documento. Como é feita a seleção?
Leitor
O que não ficou claro para alguns internautas é o "critério de desempate" para pessoas que cumprem todos os critérios de exigência para ingresso no programa.
Acionamos o Detran|ES, que esclareceu que os candidatos que tiverem a inscrição homologada serão selecionados segundo os critérios previstos no Art. 6º do Decreto Estadual Nº 4.223-R de 2018, na seguinte ordem:
- menor renda per capita;
- maior número de componentes no grupo familiar;
- candidatos com Ensino Fundamental completo;
- beneficiário do Bolsa Família;
- data e hora de inscrição
Quando vai sair o resultado da segunda fase?
O resultado sai no dia 30 de setembro, no site do Detran. Caso algum escolhido não compareça aos centros de formação, o Detran fará uma chamada de suplentes no dia 18 de novembro

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