CNH Social: 51 mil candidatos para conseguir carteira de graça no ES

Sidney Oliveira, vai tentar retirar a CNH Social Crédito: Fernando Madeira

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Mais de 51 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social , do Governo do Estado. As inscrições para as 2.500 vagas para tirar a carteira de motorista de graça terminaram às 23h59 desta quinta-feira (26). A lista dos selecionados será disponibilizada na próxima segunda-feira (30), a partir do meio dia, no site do

Foram 51.417 interessados que se cadastraram para obter a primeira habilitação, adição e mudança de categoria. A maioria das 2.500 vagas disponíveis está voltada para a adição de categoria A ou B (20%) e Mudança de Categoria D ou E (40%), que são as categorias profissionais. Já a primeira habilitação (A ou B) correspondem a 40% das vagas.

O aposentado por invalidez Sidney Oliveira, de 49 anos, morador do Centro, na Capital está pleiteando uma das vagas para a primeira habilitação. Sua intenção é poder ajudar no seu deslocamento e ajudar os amigos que possuem carro, mas não conseguem dirigir.

“Eu com 50 anos não tinha condição para pagar uma autoescola. A carteira hoje, no meu caso, seria uma oportunidade para somar na minha vida”, afirmou Sidney.

programa possui grande alcance social, pois é voltado para pessoas cujo padrão de renda não conseguiriam arcar com os custos para tirar a CNH. Outro foco é a geração de empregos, pois todas as carteiras oriundas do programa terão registradas a observação de que o habilitado poderá exercer atividade remunerada, o que permite, por exemplo, que habilitados na categoria B possam trabalhar como motoristas de aplicativo e táxi. Para isso, serão oferecidos cursos. Segundo o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, opossui grande alcance social, pois é voltado para pessoas cujo padrão de renda não conseguiriam arcar com os custos para tirar a CNH. Outro foco é a geração de empregos, pois todas as carteiras oriundas do programa terão registradas a observação de que o habilitado poderá exercer atividade remunerada, o que permite, por exemplo, que habilitados na categoria B possam trabalhar como motoristas de aplicativo e táxi. Para isso, serão oferecidos cursos.

CNH Social. “Os selecionados no programa poderão participar de cursos de condutores profissionais. Serão cursos que incluem transporte seletivo, escolar, táxi, de emergência, carga de produtos perigosos”, afirmou Gilvan. As inscrições para os cursos serão divulgadas após a aprovação do projeto de Lei enviado para Assembleia Legislativa que altera o programa

O candidato selecionado terá 15 dias para iniciar o processo de formação e coletar biometria no Ciretran mais próximo, e mais 15 dias para comparecer a uma clínica para exames. Aqueles que não respeitarem os prazos serão eliminados do programa.

NOVA OPORTUNIDADE

Para aqueles que não forem selecionados nesta segunda fase, haverá uma nova oportunidade. No dia 18 de novembro, será feita uma chamada única de suplentes no site do Detran-ES após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

Na primeira fase, foram chamados 557 suplentes. Esta é mais uma novidade que o Detran-ES incorporou ao programa neste ano.

serão disponibilizadas em quatro anos o total de 25 mil CNHs em todo o Estado. O programa prevê, em quatro anos, um investimento de R$ 40 milhões. Neste ano, o programa disponibilizou um total de cinco mil vagas para primeira habilitação, adição e mudança de categoria na carteira de motorista. Mas, conforme anunciado pelo governo,. O programa prevê, em quatro anos, um investimento de R$ 40 milhões.

CNH Crédito: Reprodução/Pixabay

PERFIL DOS INSCRITOS

79,52% - Têm ensino fundamental completo

69,01% - Mulheres

41,85% - São beneficiários do Bolsa Família

30,45% - Idades entre 18 e 24 anos

11,29% - Declararam ter renda familiar zero

1,38% - Deficientes

Municípios com maior número de inscritos:

GRANDE VITÓRIA

Serra – 6.206

Cariacica – 5.775

Vitória – 4.977

INTERIOR

São Mateus – 3.851

Linhares – 2.715

Cachoeiro de Itapemirim – 2.384