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CNH Social: 51 mil candidatos para conseguir carteira de graça no ES

Resultado com os nomes dos selecionados será divulgado na próxima segunda-feira (30). Programa é voltado para pessoas de baixa renda.
Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

27 set 2019 às 16:02

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 16:02

Sidney Oliveira, vai tentar retirar a CNH Social Crédito: Fernando Madeira
Mais de 51 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social, do Governo do Estado. As inscrições para as 2.500 vagas para tirar a carteira de motorista de graça terminaram às 23h59 desta quinta-feira (26). A lista dos selecionados será disponibilizada na próxima segunda-feira (30), a partir do meio dia, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).
Foram 51.417 interessados que se cadastraram para obter a primeira habilitação, adição e mudança de categoria. A maioria das 2.500 vagas disponíveis está voltada para a adição de categoria A ou B (20%) e Mudança de Categoria D ou E (40%), que são as categorias profissionais. Já a primeira habilitação (A ou B) correspondem a 40% das vagas.
> CNH Social: os critérios que podem fazer você perder a chance
O aposentado por invalidez Sidney Oliveira, de 49 anos, morador do Centro, na Capital está pleiteando uma das vagas para a primeira habilitação. Sua intenção é poder ajudar no seu deslocamento e ajudar os amigos que possuem carro, mas não conseguem dirigir.
“Eu com 50 anos não tinha condição para pagar uma autoescola. A carteira hoje, no meu caso, seria uma oportunidade para somar na minha vida”, afirmou Sidney.
Segundo o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, o programa possui grande alcance social, pois é voltado para pessoas cujo padrão de renda não conseguiriam arcar com os custos para tirar a CNH. Outro foco é a geração de empregos, pois todas as carteiras oriundas do programa terão registradas a observação de que o habilitado poderá exercer atividade remunerada, o que permite, por exemplo, que habilitados na categoria B possam trabalhar como motoristas de aplicativo e táxi. Para isso, serão oferecidos cursos.
> 25 mil carteiras de motorista de graça até 2022 no ES
“Os selecionados no programa poderão participar de cursos de condutores profissionais. Serão cursos que incluem transporte seletivo, escolar, táxi, de emergência, carga de produtos perigosos”, afirmou Gilvan. As inscrições para os cursos serão divulgadas após a aprovação do projeto de Lei enviado para Assembleia Legislativa que altera o programa CNH Social.
O candidato selecionado terá 15 dias para iniciar o processo de formação e coletar biometria no Ciretran mais próximo, e mais 15 dias para comparecer a uma clínica para exames. Aqueles que não respeitarem os prazos serão eliminados do programa.
NOVA OPORTUNIDADE
Para aqueles que não forem selecionados nesta segunda fase, haverá uma nova oportunidade. No dia 18 de novembro, será feita uma chamada única de suplentes no site do Detran-ES após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.
Na primeira fase, foram chamados 557 suplentes. Esta é mais uma novidade que o Detran-ES incorporou ao programa neste ano.
Neste ano, o programa disponibilizou um total de cinco mil vagas para primeira habilitação, adição e mudança de categoria na carteira de motorista. Mas, conforme anunciado pelo governo, serão disponibilizadas em quatro anos o total de 25 mil CNHs em todo o Estado. O programa prevê, em quatro anos, um investimento de R$ 40 milhões.
CNH Crédito: Reprodução/Pixabay
PERFIL DOS INSCRITOS
79,52% - Têm ensino fundamental completo
69,01% - Mulheres
41,85% - São beneficiários do Bolsa Família
30,45% - Idades entre 18 e 24 anos
11,29% - Declararam ter renda familiar zero
1,38% - Deficientes
Municípios com maior número de inscritos:
GRANDE VITÓRIA
Serra – 6.206
Cariacica – 5.775
Vitória – 4.977
INTERIOR 
São Mateus – 3.851
Linhares – 2.715
Cachoeiro de Itapemirim – 2.384
 

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