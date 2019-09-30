Sai lista dos 2.500 contemplados da 2ª fase do CNH Social 2019

O Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo (Detran-ES) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (30), a lista dos selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2019 . O Governo do Estado disponibilizou 2.500 oportunidades para processos de primeira habilitação, adição e mudança de categoria totalmente gratuitos. Confira abaixo a lista dos selecionados.

A lista também está disponível no site www.detran.es.gov.br na aba “CNH Social”. Aqueles que foram selecionados têm o prazo de 15 dias, a partir desta segunda-feira (30), para realizar a matrícula online no site do Detran e ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverá realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários que deverá providenciar.

Os selecionados devem ficar atentos para todos os prazos estabelecidos para os procedimentos necessários aos processos de habilitação. Os candidatos que não respeitarem esses prazos serão desclassificados e perderão o benefício.

SUPLENTES

Para aqueles que não foram selecionados nesta segunda fase, haverá uma nova oportunidade. No dia 18 de novembro, será feita uma chamada única de suplentes no site do Detran|ES após desclassificação de candidatos que não respeitarem prazos estabelecidos no processo. Na primeira fase, foram chamados 557 suplentes. Esta é mais uma novidade que o Detran|ES incorporou ao programa neste ano.

SELEÇÃO

As inscrições foram realizadas entre os dias 17 e 26 de setembro e atraíram 51.417 interessados , que se cadastraram pelo site do Detran|ES. Os candidatos foram selecionados segundo os critérios previstos Decreto Estadual Nº 4423-R, de 03 de maio de 2019, que considera menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD), foram contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.

Neste ano, o programa já disponibilizou um total de cinco mil vagas para primeira habilitação, adição e mudança de categoria na carteira de motorista. Mas, conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande, serão disponibilizadas em quatro anos o total de 25 mil CNHs em todo o Estado.

Só conseguiram se inscrever nesta segunda fase aquelas pessoas que estavam em situação regular no Cadastro Único do Governo Federal, até 16 de agosto de 2019. Aquelas pessoas que ainda não estão inscritas, que atualizaram o seu cadastro recentemente ou estão com seus cadastros desatualizados e não conseguiram se inscrever no programa CNH Social, podem concorrer à habilitação gratuita no próximo processo de seleção.