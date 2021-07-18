A Ferrari ficou completamente destruída no acidente ocorrido em Jardim da Penha Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Empresário é detido por desacato após acidente que destruiu Ferrari em Vitória

Populares que estiveram no local do acidente, ocorrido próximo ao acesso à Ponte Ayrton Senna, informaram que o condutor do superesportivo italiano havia deixado o local. De fato, o homem não foi encontrado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Entretanto, um empresário de 30 anos se identificou como amigo do motorista e se envolveu em uma confusão com um dos policiais que fazia o registro do acidente. O nome dele não foi fornecido.

CARROS DESTRUÍDOS

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Apresentando sinais visíveis de embriaguez, ele discutiu com o policial e ainda deu "voz de prisão ao militar". Em nota, a PM explicou que o empresário também fez ameaças ao condutor do Citroën.



"Um homem, apontado como um dos amigos do motorista da Ferrari, estava muito alterado, com sinais de embriaguez, discutindo com o condutor do outro carro envolvido no fato e também fazendo ameaças. Ele também não respeitava às ordens das autoridades para se afastar do local do acidente e proferia palavras de baixo calão contra as equipes de segurança pública", diz a nota.

A Ferrari e o C3 ficaram danificados após o acidente ocorrido na noite deste sábado (17) Crédito: Internauta

Em seguida, testemunhas que presenciaram o acidente informaram que o empresário estava deixando o local da colisão. Ao ser abordado por um militar, que solicitou que ele ficasse para o registro da ocorrência, o homem empurrou o PM.



"Não concordando, o indivíduo, de forma agressiva, foi em direção ao militar, desobedecendo a orientação da equipe, para que se acalmasse e se afastasse. Por fim, o homem se aproximou do militar, dando voz de prisão, encostando no colete do PM e empurrando-o. O homem foi contido por outros policiais que presenciaram o fato, ele resistiu à abordagem e teve que ser algemado e conduzido à Delegacia Regional de Vitória", diz o trecho final da resposta da polícia.

R$ 1 milhão Fabricada em 2012, a Ferrari ainda tem alto valor de mercado

Ao resistir à prisão, o amigo do motorista sofreu ferimentos no cotovelo e joelho esquerdos, e também em um dos dedos porque se debateu ao ser algemado.

NO LIXO

Com o fim da confusão e com o empresário detido, populares foram até os policiais e apontaram a localização da placa da Ferrari, que havia sido jogada dentro de uma lixeira nas imediações do local do acidente.

NA DELEGACIA

A Polícia Civil, por sua vez, informou que durante o atendimento da ocorrência o motorista não estava no local. Contudo, havia um homem de 30 anos, apontado como amigo do condutor, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) por desacato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.