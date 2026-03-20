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“Morri por esses dias”, diz mãe de jovem do ES sequestrada por prêmio da Mega-Sena

“Morri por esses dias”, diz mãe de jovem do ES sequestrada por prêmio da Mega-Sena

Adolescente foi sequestrada após criminosos errarem o alvo e mantida em cativeiro na Bahia; resgate terminou com um suspeito morto

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:18

A mãe da adolescente de 16 anos relatou a angústia dos dois dias em que a filha foi mantida em um cativeiro na Bahia. Os criminosos, ligados a uma facção, planejavam sequestrar um parente do ganhador de R$ 99 milhões da Mega-Sena, mas acabaram mudando o alvo e levando a jovem em Barra de São Francisco.

“Morri por esses dias” Foi assim que a mãe da adolescente de 16 anos sequestrada por criminosos descreveu o período em que a filha esteve desaparecida. O crime ocorreu em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 16 de março, e teria como objetivo atingir um parente do vencedor de um prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena

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Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, a mãe relatou que viveu momentos de profunda angústia. A mulher não será identificada para preservar a identidade da vítima.

O sentimento era de que eu estava morta. Eu só chorava, gritava e me desesperava. Fiz promessas a Deus e jejuei desde a hora em que ela desapareceu. Disse que só colocaria algo na boca quando ela estivesse de volta nos meus braço

X.

Mãe da adolescente sequestrada

De acordo com as investigações, o plano inicial dos criminosos era sequestrar uma neta do ganhador do prêmio milionário. Como não conseguiram localizar o alvo principal, eles mudaram o plano e raptaram a adolescente em frente à casa dela.

Segundo o delegado Leonardo Forattini, os suspeitos saíram da Bahia e passaram pela residência em um carro. Um deles fingiu estar passando mal e pediu um copo de água à jovem. Quando ela retornou, dois homens desceram do veículo, a sequestraram e fugiram em direção à Bahia.

Casa onde a adolescente foi mantida em cativeiro fica no distrito de Posto da Mata, na Bahia
Casa onde a adolescente foi mantida em cativeiro fica no distrito de Posto da Mata, na Bahia Crédito: Tv Gazeta Norte

A negociação foi conduzida pela delegada Jéssica Bohrer, que utilizou o telefone da mãe da vítima para manter contato com os criminosos. Durante as investigações, a polícia identificou como mandante do crime um detento de um presídio em Teixeira de Freitas (BA), apontado como integrante da facção Comando Vermelho.

Segundo a mãe, a adolescente ainda está muito abalada. O período de desaparecimento foi marcado por dor e angústia. O reencontro com a filha e o namorado dela trouxe alívio. 

Foi como se eu tivesse ganhado vida novamente. O estômago doeu, as pernas tremeram e o coração acelerou. Eu não conseguia ficar em pé; só me joguei nos braços dela e agradeci

X.

Mãe da adolescente sequestrada

A jovem ficou dois dias em cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa (BA). O resgate terminou em confronto armado, com a morte de um dos suspeitos. A adolescente já retornou para a família sem ferimentos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos.

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