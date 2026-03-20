“Morri por esses dias”, diz mãe de jovem do ES sequestrada por prêmio da Mega-Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:18
“Morri por esses dias” Foi assim que a mãe da adolescente de 16 anos sequestrada por criminosos descreveu o período em que a filha esteve desaparecida. O crime ocorreu em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 16 de março, e teria como objetivo atingir um parente do vencedor de um prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena.
Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, a mãe relatou que viveu momentos de profunda angústia. A mulher não será identificada para preservar a identidade da vítima.
X.Mãe da adolescente sequestrada
De acordo com as investigações, o plano inicial dos criminosos era sequestrar uma neta do ganhador do prêmio milionário. Como não conseguiram localizar o alvo principal, eles mudaram o plano e raptaram a adolescente em frente à casa dela.
Segundo o delegado Leonardo Forattini, os suspeitos saíram da Bahia e passaram pela residência em um carro. Um deles fingiu estar passando mal e pediu um copo de água à jovem. Quando ela retornou, dois homens desceram do veículo, a sequestraram e fugiram em direção à Bahia.
A negociação foi conduzida pela delegada Jéssica Bohrer, que utilizou o telefone da mãe da vítima para manter contato com os criminosos. Durante as investigações, a polícia identificou como mandante do crime um detento de um presídio em Teixeira de Freitas (BA), apontado como integrante da facção Comando Vermelho.
Segundo a mãe, a adolescente ainda está muito abalada. O período de desaparecimento foi marcado por dor e angústia. O reencontro com a filha e o namorado dela trouxe alívio.
X.Mãe da adolescente sequestrada
A jovem ficou dois dias em cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa (BA). O resgate terminou em confronto armado, com a morte de um dos suspeitos. A adolescente já retornou para a família sem ferimentos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos.
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