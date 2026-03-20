Prêmio da Mega-Sena que motivou sequestro no ES pagou R$ 99 milhões

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:17
O prêmio da Mega-Sena que motivou o sequestro de uma adolescente de 16 anos em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no dia 16 de março deste ano, foi sorteado no dia 5 de agosto de 2025 e pagou uma quantia de R$ 99,59 milhões a uma pessoa que realizou a aposta em cota única na Loteria Mapa de Mina, no município capixaba. Os números sorteados no concurso 2897 foram 06 - 28 - 01 - 24 - 57 - 27.
Segundo as investigações, criminosos da Bahia passaram a monitorar possíveis familiares do ganhador após a divulgação do resultado. A quantia milionária teria sido o principal atrativo para a ação, levando o grupo a planejar o sequestro de um parente direto do vencedor.
No entanto, diante de dificuldades para localizar o alvo inicial, os suspeitos decidiram sequestrar uma adolescente de 16 anos, acreditando que ela tivesse ligação com o ganhador — o que depois foi descartado pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi articulado por um detento de um presídio em Teixeira de Freitas (BA), ligado à facção criminosa Comando Vermelho.
A jovem ficou dois dias em cativeiro, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa (BA), até ser resgatada durante uma operação policial que terminou em confronto armado e com a morte de um dos suspeitos.
A adolescente foi resgatada com segurança e já retornou para a família. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. Apesar do desfecho violento, a vítima foi encontrada sem ferimentos e já retornou à família. As investigações seguem em andamento.
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