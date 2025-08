Aposta única feita no ES leva prêmio de R$ 99,5 milhões da Mega-Sena

Uma aposta simples, de apenas R$ 6, rendeu a um apostador de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, o prêmio do concurso 2897 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (5). A quantia? R$ 99,59 milhões. A aposta, de cota única, foi feita na Loteria Mapa de Mina.>