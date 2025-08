Sorte grande

Aposta feita de Venda Nova fatura prêmio de R$ 10,5 milhões na Quina

Sorteio do concurso 6790 foi realizado no último sábado (2) e apenas o bilhete apostado na cidade da região Serrana do ES cravou os cinco números

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 17:15

Aposta feita em Venda Nova do Imigrante faturou mais de R$10 milhões Crédito: Divulgação/Caixa Econômica

Uma aposta realizada em uma casa lotérica de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, acertou as cinco dezenas da Quina e levou, sozinho, o prêmio total de R$ 10.499.196,67 milhões. O sorteio do concurso 6790 foi realizado no último sábado (2), e a "fezinha" foi realizada na Loteria Venda Nova LTDA. >

As cinco dezenas sorteadas foram: 35, 39, 57, 73 e 75. O prêmio milionário só pode ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal, devido ao valor acima do permitido – segundo a CEF, valores até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) podem ser na lotérica. Acima disso, o ganhador precisa procurar uma agência bancária.>

Aposta foi realizada na lotérica Venda Nova, no sábado (2) e faturou R$ 10,5 milhões na Quina Crédito: Reprodução/Google Earth

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para sacar os valores. Após este prazo, o prêmio prescreve e o montante é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies);

No caso de prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas;



Os documentos necessários para realizar o saque são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto, além de CPF;



Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência bancária da Caixa.

