Homem morre após queda em oficina mecânica de Linhares, no ES

Atualizado em 17/12/2025 às 15h53
À esquerda, local do acidente. À direita, imagem da vítima Crédito: Montagem: Leitor A Gazeta | Rede social

Um homem de 37 anos morreu após cair do telhado de uma oficina mecânica — cerca de 10 metros de altura — no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (17). Testemunhas relataram à Polícia Militar que Bruno Feu realizava serviço de pintura no estabelecimento quando o acidente aconteceu. A perícia da Polícia Científica foi acionada. 

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade e conversou com o dono da oficina. Ele não quis gravar entrevista e informou não saber como o acidente aconteceu. O irmão da vítima também foi procurado, mas não quis se manifestar. 

