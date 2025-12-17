Homem morre após queda em oficina mecânica de Linhares, no ES

Um homem de 37 anos morreu após cair do telhado de uma oficina mecânica — cerca de 10 metros de altura — no bairro Interlagos, em Linhares , Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (17). Testemunhas relataram à Polícia Militar que Bruno Feu realizava serviço de pintura no estabelecimento quando o acidente aconteceu. A perícia da Polícia Científica foi acionada.

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade e conversou com o dono da oficina. Ele não quis gravar entrevista e informou não saber como o acidente aconteceu. O irmão da vítima também foi procurado, mas não quis se manifestar.