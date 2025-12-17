Sul do ES

Chuva forte e alagamentos atingem Mimoso do Sul

Temporal causou ainda queda de árvores na rodovia ES 391 e um deslizamento no bairro Pratinha, perto do Centro da cidade

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:01

Chuvas causaram danos em Mimoso do Sul Crédito: Matheus Passos

Chuvas fortes atingem o município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (17). A caminho do município, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, registrou a queda de uma árvore na rodovia ES 391, que liga a cidade à BR 101. Na localidade de São José das Torres, na zona rural, uma área de pastagem ficou alagada.

Já na sede, no bairro Pratinha, um deslizamento causou a queda de uma pedra e de parte da vegetação. A Defesa Civil Municipal isolou a área e interditou uma rua que dá acesso ao Centro da cidade. O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, também esteve no local acompanhando o trabalho da corporação.

O coordenador da Defesa Civil disse que as chuvas persistem desde as 3h da manhã, variando entre baixa e alta intensidade. Até as 15h30, foi registrado um acumulado de cerca de 140 mm de chuva. A precipitação provocou a cheia do córrego Belo Monte, além de deslizamentos de terra e queda de árvores em diversos pontos. No bairro Vila da Penha, uma residência teve o quintal alagado e os moradores, um casal, saíram do local por segurança. A previsão indica mais 20 mm de chuva até às 22h desta noite.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta