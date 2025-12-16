Defesa Civil emite alerta para chuvas em grandes quantidades no ES

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:30
A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta de chuvas com impacto que varia entre moderado a alto para esta semana no Espírito Santo. Pode ocorrer tempo nublado em todo o Estado e tempestades entre a tarde e noite desta terça-feira (16), com acumulados que podem variar entre 10 e 50mm de chuva, principalmente nas regiões do Caparaó, Sul e Noroeste. Nessas áreas, há risco de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento.
Já entre quarta-feira (17) e quinta-feira (18), uma nova frente fria avança e pode agravar as condições climáticas, com possibilidade de chuvas fortes e frequentes, acompanhadas de raios e rajadas intensas de vento, que podem variar entre 50 a 70km/h. A previsão é válida principalmente para as regiões Sul, Caparaó, Serrana e Noroeste. Ainda, no Sul e Capara, a probabilidade é de que o acumulado de chuva varie entre 30 e 50mm, podendo chegar a 70mm.
Os volumes de chuva previstos podem ocorrer em curtos períodos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, queda de energia elétrica e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas de risco. A Defesa Civil orienta que os capixabas permaneçam atentos e adotem medidas de segurança. Para receber avisos e alertas da corporação, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.
Parte da Região Sul do Espírito Santo está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para grande risco de chuvas intensas, possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia.
O Espírito Santo passa por fortes temporais e já registrou danos causados pelas chuvas em dezembro. No último sábado (13), a chuva aumentou o nível de um córrego e alagou casas em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Já no domingo (14), chuvas intensas causam alagamento e desabamentos em Guaçuí, no Caparaó, deixando três famílias desalojadas.
