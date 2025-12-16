Tempo carregado

Defesa Civil emite alerta para chuvas em grandes quantidades no ES

Órgão estadual informou sobre a possibilidade de temporais entre esta terça (16) até a próxima quinta (18); Nessas áreas, há risco de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:30

A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta de chuvas com impacto que varia entre moderado a alto para esta semana no Espírito Santo. Pode ocorrer tempo nublado em todo o Estado e tempestades entre a tarde e noite desta terça-feira (16), com acumulados que podem variar entre 10 e 50mm de chuva, principalmente nas regiões do Caparaó, Sul e Noroeste. Nessas áreas, há risco de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento.

Já entre quarta-feira (17) e quinta-feira (18), uma nova frente fria avança e pode agravar as condições climáticas, com possibilidade de chuvas fortes e frequentes, acompanhadas de raios e rajadas intensas de vento, que podem variar entre 50 a 70km/h. A previsão é válida principalmente para as regiões Sul, Caparaó, Serrana e Noroeste. Ainda, no Sul e Capara, a probabilidade é de que o acumulado de chuva varie entre 30 e 50mm, podendo chegar a 70mm.

Defesa Civil divulga previsão para chuvas intensas no ES Crédito: Divulgação/Defesa Civil Estadual

Os volumes de chuva previstos podem ocorrer em curtos períodos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, queda de energia elétrica e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas de risco. A Defesa Civil orienta que os capixabas permaneçam atentos e adotem medidas de segurança. Para receber avisos e alertas da corporação, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.

Alerta vermelho

Parte da Região Sul do Espírito Santo está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para grande risco de chuvas intensas, possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia.

Chuvas no ES

O Espírito Santo passa por fortes temporais e já registrou danos causados pelas chuvas em dezembro. No último sábado (13), a chuva aumentou o nível de um córrego e alagou casas em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Já no domingo (14), chuvas intensas causam alagamento e desabamentos em Guaçuí, no Caparaó, deixando três famílias desalojadas.

