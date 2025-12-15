Home
Inmet emite dois alertas de chuvas para o ES; veja a lista de cidades

Os avisos são de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial), e indicam risco de temporais, ventos fortes e transtornos em diversas regiões do Estado

Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:57

Inmet emite dois novos alertas de chuvas para o Espírito Santo
Alerta amarelo (mais brando) atinge todo o Espírito Santo, enquanto o laranja, mais intenso, é para algumas regiões

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, válidos entre 10h desta segunda-feira (15) e 10h de quarta-feira (17). Os avisos são de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial), e indicam risco de temporais, ventos fortes e transtornos em diversas regiões do Estado.

O alerta laranja é mais grave e atinge 49 cidades capixabas. Já o alerta amarelo vale para todos os 78 municípios do Espírito Santo.

Cidades sob alerta laranja

Segundo o Inmet, o alerta laranja prevê chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão: corte de energia elétrica; queda de galhos de árvores; alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista das cidades que receberam o aviso:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Guaçuí
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. Laranja da Terra
  34. Mantenópolis
  35. Marataízes
  36. Marechal Floriano
  37. Mimoso do Sul
  38. Muniz Freire
  39. Muqui
  40. Pancas
  41. Piúma
  42. Presidente Kennedy
  43. Rio Novo do Sul
  44. Santa Leopoldina
  45. Santa Maria de Jetibá
  46. São José do Calçado
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana

Alerta amarelo

O alerta amarelo, de menor gravidade, indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia. Esse aviso é válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo.

Em ambos os alertas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada; se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas em todo Brasil

A empresa de meteorologia Climatempo também divulgou um mapa que mostra o risco de temporais para o Brasil nesta segunda-feira (15). Boa parte do Espírito Santo aparece pintada de amarelo, o que significa um estado de atenção. O extremo Sul capixaba está em alerta vermelho, indicando maior perigo e intensidade.

Segundo a empresa, o tempo segue instável desde o começo do dia no Sudeste. No Espírito Santo, chove no Sul e interior do Estado, enquanto o Norte capixaba deve ter tempo mais firme. No domingo, a chuva intensa causou estragos em Guaçuí, no Caparaó, e em Domingos Martins, na Região Serrana.

Climatempo divulgou mapa que mostra Espírito Santo com níveis de
Climatempo divulgou mapa que mostra Espírito Santo com níveis de "atenção" e "alerta" para temporais

