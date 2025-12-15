Atenção, capixabas!

Inmet emite dois alertas de chuvas para o ES; veja a lista de cidades

Os avisos são de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial), e indicam risco de temporais, ventos fortes e transtornos em diversas regiões do Estado

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:57

Alerta amarelo (mais brando) atinge todo o Espírito Santo, enquanto o laranja, mais intenso, é para algumas regiões Crédito: Reprodução Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, válidos entre 10h desta segunda-feira (15) e 10h de quarta-feira (17). Os avisos são de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial), e indicam risco de temporais, ventos fortes e transtornos em diversas regiões do Estado.

O alerta laranja é mais grave e atinge 49 cidades capixabas. Já o alerta amarelo vale para todos os 78 municípios do Espírito Santo.

Cidades sob alerta laranja

Segundo o Inmet, o alerta laranja prevê chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão: corte de energia elétrica; queda de galhos de árvores; alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista das cidades que receberam o aviso:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana

Alerta amarelo

O alerta amarelo, de menor gravidade, indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia. Esse aviso é válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo.

Em ambos os alertas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada; se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas em todo Brasil

A empresa de meteorologia Climatempo também divulgou um mapa que mostra o risco de temporais para o Brasil nesta segunda-feira (15). Boa parte do Espírito Santo aparece pintada de amarelo, o que significa um estado de atenção. O extremo Sul capixaba está em alerta vermelho, indicando maior perigo e intensidade.

Segundo a empresa, o tempo segue instável desde o começo do dia no Sudeste. No Espírito Santo, chove no Sul e interior do Estado, enquanto o Norte capixaba deve ter tempo mais firme. No domingo, a chuva intensa causou estragos em Guaçuí, no Caparaó, e em Domingos Martins, na Região Serrana.

Climatempo divulgou mapa que mostra Espírito Santo com níveis de "atenção" e "alerta" para temporais Crédito: Climatempo

