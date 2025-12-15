Inmet emite dois alertas de chuvas para o ES; veja a lista de cidades

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:57
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, válidos entre 10h desta segunda-feira (15) e 10h de quarta-feira (17). Os avisos são de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial), e indicam risco de temporais, ventos fortes e transtornos em diversas regiões do Estado.
O alerta laranja é mais grave e atinge 49 cidades capixabas. Já o alerta amarelo vale para todos os 78 municípios do Espírito Santo.
Segundo o Inmet, o alerta laranja prevê chuva de até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão: corte de energia elétrica; queda de galhos de árvores; alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista das cidades que receberam o aviso:
O alerta amarelo, de menor gravidade, indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia. Esse aviso é válido para todos os 78 municípios do Espírito Santo.
Em ambos os alertas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada; se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A empresa de meteorologia Climatempo também divulgou um mapa que mostra o risco de temporais para o Brasil nesta segunda-feira (15). Boa parte do Espírito Santo aparece pintada de amarelo, o que significa um estado de atenção. O extremo Sul capixaba está em alerta vermelho, indicando maior perigo e intensidade.
Segundo a empresa, o tempo segue instável desde o começo do dia no Sudeste. No Espírito Santo, chove no Sul e interior do Estado, enquanto o Norte capixaba deve ter tempo mais firme. No domingo, a chuva intensa causou estragos em Guaçuí, no Caparaó, e em Domingos Martins, na Região Serrana.
