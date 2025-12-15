Semana começa com alerta para risco de temporais no ES

A empresa de meteorologia Climatempo divulgou um mapa que mostra o risco de temporais para o Brasil nesta segunda-feira (15). Boa parte do Espírito Santo aparece pintado de amarelo, o que significa um estado de atenção. O extremo Sul capixaba está em alerta vermelho, indicando maior perigo e intensidade.

Segundo a empresa, o tempo segue instável desde o começo do dia no Sudeste. No Espírito Santo, chove no Sul e interior do Estado, enquanto o Norte capixaba deve ter tempo mais firme. No domingo, a chuva intensa causou estragos em Guaçuí, no Caparaó, e em Domingos Martins, na Região Serrana.