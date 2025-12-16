Alerta vermelho para chuvas intensas em cidades do ES; veja lista

Cidades localizadas em parte da Região Sul do Espírito Santo estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para grande risco de chuvas intensas e possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia — quantidade expressiva. [Veja aqui como se mede chuva]