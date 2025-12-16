A Gazeta - Agora

Alerta vermelho para chuvas intensas em cidades do ES; veja lista

Publicado em 16/12/2025 às 12h42
Alerta de grande perigo para acumulado de chuva é válido das 9h até 23h59 desta quarta-feira (17)
Alerta vermelho para chuvas volumosas é válido até o fim de quarta-feira (17) Crédito: Inmet

Cidades localizadas em parte da Região Sul do Espírito Santo estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para grande risco de chuvas intensas e possibilidade de alagamentos e transbordamento de rios. O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia — quantidade expressiva. [Veja aqui como se mede chuva]

Os 27 municípios sob alerta são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

