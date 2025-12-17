ES recebe alerta vermelho de alagamentos e aviso de chuvas; confira cidades

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:55
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas meteorológicos para o Espírito Santo, sendo um deles de nível máximo (vermelho), que indica grande perigo. Os avisos foram divulgados nesta quarta-feira (17) e valem até a manhã desta quinta-feira (18), com previsão de chuvas volumosas, risco de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e ventos fortes em várias regiões do Estado.
Segundo o Inmet, a população deve ficar atenta às orientações da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193), especialmente nas cidades que estão sob alerta vermelho.
O alerta com o maior grau de severidade prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas para 23 municípios do Estado.
Período
Já o alerta laranja atinge 37 cidades capixabas. Para elas, o Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.
Período
O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. O risco é considerado menor, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Ao todo, 75 dos 78 municípios do estado estão sob este alerta.
Período
