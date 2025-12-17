Home
>
Clima no ES
>
ES recebe alerta vermelho de alagamentos e aviso de chuvas; confira cidades

ES recebe alerta vermelho de alagamentos e aviso de chuvas; confira cidades

Comunicados para o Espírito Santo estão nos três graus de severidade utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, sendo os mais intensos para municípios da região Sul

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:55

Inmet emite três alertas para o Espírito Santo válidos até quinta (18)
Inmet emitiu três alertas para o Espírito Santo nesta quarta-feira (17), válidos até quinta (18) Crédito: Reprodução Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas meteorológicos para o Espírito Santo, sendo um deles de nível máximo (vermelho), que indica grande perigo. Os avisos foram divulgados nesta quarta-feira (17) e valem até a manhã desta quinta-feira (18), com previsão de chuvas volumosas, risco de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e ventos fortes em várias regiões do Estado.

Recomendado para você

Comunicados para o Espírito Santo estão nos três graus de severidade utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, sendo os mais intensos para municípios da região Sul

ES recebe alerta vermelho de alagamentos e aviso de chuvas; confira cidades

Órgão estadual informou sobre a possibilidade de temporais entre esta terça (16) até a próxima quinta (18); Nessas áreas, há risco de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento

Defesa Civil emite alerta para chuvas em grandes quantidades no ES

O aviso é válido até o fim de quarta-feira (17) e indica volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 mm ao dia — quantidade expressiva

Alerta vermelho para chuvas intensas em cidades do ES; veja lista

Segundo o Inmet, a população deve ficar atenta às orientações da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193), especialmente nas cidades que estão sob alerta vermelho.

Alerta vermelho: grande perigo de acumulado de chuva

O alerta com o maior grau de severidade prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas para 23 municípios do Estado. 

Período

  • Início: 17/12/2025, às 9h25;
  • Fim: 18/12/2025, às 7h.

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibatiba
  11. Ibitirama
  12. Irupi
  13. Itapemirim
  14. Iúna
  15. Jerônimo Monteiro
  16. Marataízes
  17. Mimoso do Sul
  18. Muniz Freire
  19. Muqui
  20. Presidente Kennedy
  21. Rio Novo do Sul
  22. São José do Calçado
  23. Vargem Alta

Alerta laranja: perigo de chuvas intensas

Já o alerta laranja atinge 37 cidades capixabas. Para elas, o Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.

Período

  • Início: 17/12/2025, às 9h30;
  • Fim: 18/12/2025, às 10h.

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Laranja da Terra
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo: perigo potencial de chuvas intensas

O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. O risco é considerado menor, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Ao todo, 75 dos 78 municípios do estado estão sob este alerta. 

Período

  • Início: 17/12/2025, às 9h48;
  • Fim: 18/12/2025, às 10h.

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Mucurici
  49. Muniz Freire
  50. Muqui
  51. Nova Venécia
  52. Pancas
  53. Pinheiros
  54. Piúma
  55. Ponto Belo
  56. Presidente Kennedy
  57. Rio Bananal
  58. Rio Novo do Sul
  59. Santa Leopoldina
  60. Santa Maria de Jetibá
  61. Santa Teresa
  62. São Domingos do Norte
  63. São Gabriel da Palha
  64. São José do Calçado
  65. São Mateus
  66. São Roque do Canaã
  67. Serra
  68. Sooretama
  69. Vargem Alta
  70. Venda Nova do Imigrante
  71. Viana
  72. Vila Pavão
  73. Vila Valério
  74. Vila Velha
  75. Vitória
Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais