ES recebe alerta vermelho de alagamentos e aviso de chuvas; confira cidades

Comunicados para o Espírito Santo estão nos três graus de severidade utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, sendo os mais intensos para municípios da região Sul

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:55

Inmet emitiu três alertas para o Espírito Santo nesta quarta-feira (17), válidos até quinta (18) Crédito: Reprodução Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três novos alertas meteorológicos para o Espírito Santo, sendo um deles de nível máximo (vermelho), que indica grande perigo. Os avisos foram divulgados nesta quarta-feira (17) e valem até a manhã desta quinta-feira (18), com previsão de chuvas volumosas, risco de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e ventos fortes em várias regiões do Estado.

Segundo o Inmet, a população deve ficar atenta às orientações da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193), especialmente nas cidades que estão sob alerta vermelho.

Alerta vermelho: grande perigo de acumulado de chuva

O alerta com o maior grau de severidade prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas para 23 municípios do Estado.

Período

Início: 17/12/2025, às 9h25;

Fim: 18/12/2025, às 7h.

Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Alerta laranja: perigo de chuvas intensas

Já o alerta laranja atinge 37 cidades capixabas. Para elas, o Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.

Período

Início: 17/12/2025, às 9h30;

Fim: 18/12/2025, às 10h.

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo: perigo potencial de chuvas intensas

O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. O risco é considerado menor, mas ainda pode haver alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Ao todo, 75 dos 78 municípios do estado estão sob este alerta.

Período

Início: 17/12/2025, às 9h48;

Fim: 18/12/2025, às 10h.

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

