Carro que pode ter sido usado em ataque na Glória é encontrado

Um homem acabou preso em flagrante ao ser abordado por um policial enquanto tentava abrir o carro; veículo foi localizado na noite dessa segunda (4), no bairro Dom João Batista

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:23

O carro que pode ter sido usado em ataque a tiros na Glória, em Vila Velha, na segunda-feira (4), foi encontrado. O veículo estava no bairro Dom João Batista, na cidade canela-verde, local vizinho de onde o crime aconteceu. O momento em que os criminosos estacionam o veículo foi gravado por câmeras de segurança. Os suspeitos chegaram ao local minutos depois dos disparos que vitimaram um detento em regime semiaberto que seguia para o trabalho. >

O videomonitoramento ainda capta o momento em que os criminosos param, abrem a porta e entregam o que parecem ser armas a um motociclista que passa pela rua. Em seguida, duas pessoas saem, um deles fecha a porta do veículo, e a dupla e o motoqueiro vão embora. Horas depois, por volta de 18h, um homem acabou preso em flagrante ao ser abordado por um policial enquanto tentava abrir o carro. (Veja vídeos acima).>

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a corporação civil não aponta ligação dele com o ataque, mas ao ser pego tentando entrar no veículo, o homem será autuado por receptação e adulteração de veículo. Isso porque o carro tinha restrição de roubo no Rio de Janeiro e a placa estava adulterada. >

Áudio mostra rajadas

As rajadas de tiros disparadas no ataque ocorrido na Glória, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (4) foram registradas em áudio. Ao ouvir a gravação é possível escutar dezenas disparos, ao menos 60, em apenas 45 segundos. Os tiros vitimaram um detento em regime semiaberto, que estava em um grupo com outros presidiários que passavam pela região. >

O homem - que não foi identificado - era o alvo dos criminosos, sendo que tinha passagem por porte ilegal de arma e homicídio, segundo apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta. O áudio capta ainda comentários de pessoas que estavam em meio ao fogo cruzado. Um deles fala sobre uma pessoa ter sido atingida: "tem um ferido", afirmou. Outros ainda expressam surpresa com a quantidade de tiros.>

Tudo aconteceu, conforme testemunhas contaram para a Polícia Militar, quando suspeitos encapuzados desceram de um carro e abriram fogo na direção de um grupo de detentos do regime semiaberto que estava passando pelas proximidades. A vítima até chegou a correr para o telhado de uma casa, mas acabou atingido e morto.>

A manhã de terror para moradores e comerciantes do bairro canela-verde resultou ainda em lojas e casa marcadas por balas. Fachadas e a porta de vidro de comércios foram atingidas; um tiro também perfurou a parede de uma residência, bem em cima do colchão do quarto do casal – que só não foi atingido porque não estava na cama.>

