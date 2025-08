Violência em Vila Velha

Ataque termina com morte de detento e lojas atingidas por tiros na Glória

Tiroteio aconteceu na manhã desta segunda-feira (4); segundo testemunhas, suspeitos encapuzados desceram de um carro e dispararam

A manhã desta segunda-feira (4) foi de terror para moradores e comerciantes da Glória, em Vila Velha : testemunhas contaram para a Polícia Militar que suspeitos encapuzados desceram de um carro e abriram fogo na direção de um grupo de detentos do regime semiaberto que estava passando pelas proximidades. Um deles, alvo dos disparos, correu para o telhado de uma casa, mas acabou morto. Fachadas e a porta de vidro de comércios foram atingidas; um tiro também perfurou a parede de uma residência, bem em cima do colchão do quarto do casal – que só não foi atingido porque não estava na cama. >

"Na esquina começaram os tiros. Eu caí e, quando olhei, vinham dois meninos com capuz preto e um menino de bermuda correndo na frente. Ele entrou na rua, eu levantei e saí correndo, e eles deram um monte de tiro. Machuquei a mão e o cotovelo. Depois dos tiros, eles entraram no carro e saíram", detalhou ela, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta .>

Tiro quase pegou na cama

Uma moradora estava em casa com a família, logo cedo, e ouviu o barulho. Inicialmente, ela achou que fossem fogos de artifício. "Logo em seguida ouvimos gritos de 'corre', 'pega', e percebemos que era tiro. Eu, que estava na sala, me joguei no chão, ouvi o vidro estilhaçando e fui me arrastando até um ponto que achei seguro para me proteger. Quando os barulhos cessaram, a gente conseguiu se movimentar", lembrou a mulher, que também não será identificada. >