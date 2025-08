Noroeste do ES

Corpo de mulher é encontrado em banco de areia no Rio Doce em Colatina

Devido ao local ser de difícil acesso, foi preciso o acionamento do Corpo de Bombeiros para a remoção da vítima na manhã desta terça-feira (5)

O corpo de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em um banco de areia no Rio Doce, nas proximidades do bairro Colatina Velha, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a remoção se deu após acionamento realizado pela Polícia Militar, que solicitou apoio após identificar que o local era de difícil acesso. Segundo a PM, a vítima estava em estado inicial de decomposição, já apresentando rigidez cadavérica.>