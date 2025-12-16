Home
Alunos de escola pública de Colatina são campeões no Torneio Brasil de Robótica

A equipe Unimate Team venceu o Torneio Brasil de Robótica na categoria High – Mérito Científico e levou o nome do Espírito Santo ao topo da competição nacional

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:16

Alunos de escola pública de Colatina são campeões nacionais no Torneio Brasil de Robótica Crédito: Arquivo pessoal

A equipe 'Unimate Team' da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honório Fraga de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, alcançou um feito histórico ao conquistar o primeiro lugar nacional no Torneio Brasil de Robótica (TBR), na categoria High – Mérito Científico, durante a etapa final realizada em Belo Horizonte, entre os dias 12 a 14 de dezembro. A vitória destaca a capacidade da educação pública e o protagonismo dos jovens na produção de ciência e tecnologia com impacto social.

A equipe Unimate Team venceu o Torneio Brasil de Robótica na categoria High – Mérito Científico e levou o nome do Espírito Santo ao topo da competição nacional

De acordo com o técnico da equipe, professor Fabio Luiz Bigati, o título nacional marca um momento histórico não apenas para os alunos, mas para toda a escola e para a educação pública do Espírito Santo. O caminho foi longo e exigiu preparação intensa ao longo de todo o ano. A equipe iniciou a trajetória na etapa regional da TBR, em Vila Velha, onde conquistou o título de Campeã Geral da categoria High, garantindo a vaga para a final nacional.

A partir daí os alunos aprofundaram os estudos científicos, realizaram testes exaustivos com o robô, ajustes na programação e refletiram sobre o impacto social do projeto apresentado. “O caminho até o título nacional foi marcado por desafios, superações, aprendizado coletivo e um forte espírito de equipe”, explicou o professor.

Professores que acompanharam os alunos ao longo do ano
Professores da equipe Unimate team da EEEFM Honório Fraga, de Colatina Crédito: Arquivo pessoal

Para a estudante Marya Clara de Angeli Alves de Oliveira, o reconhecimento vai além do troféu. A conquista é também um incentivo para continuar acreditando no poder transformador da educação e da tecnologia.

É a confirmação de que todo o esforço, as noites de estudo, os testes que deram errado e as inúmeras revisões valeram. Esse reconhecimento mostra que jovens da escola pública podem fazer ciência de qualidade, com impacto real na sociedade

Marya Clara de Angeli Alves de Oliveira

Estudante

Esses prêmios se juntam a outros já conquistados pelos jovens. Em junho deste ano, a equipe também se destacou ao nível internacional ao conquistar o 4º e o 5º lugar no RCX – Latino-Americano de Robótica, realizado durante a Campus Party, em Brasília, nas categorias Seguidor de Linha e Perseguidor de Linha. Os resultados consolidam a equipe como referência em robótica educacional em níveis regional, nacional e internacional.

Além do conhecimento técnico em robótica e programação, com todo o aprendizado e experiências adquiridas ao longo do ano, os estudantes desenvolveram também habilidades fundamentais para a vida acadêmica e profissional, além de aprender a lidar com frustrações, a transformar erros em aprendizado e a defender ideias com argumentos sólidos, sempre com responsabilidade social e ética.

