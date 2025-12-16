Alunos de escola pública de Colatina são campeões no Torneio Brasil de Robótica

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:16
A equipe 'Unimate Team' da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honório Fraga de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, alcançou um feito histórico ao conquistar o primeiro lugar nacional no Torneio Brasil de Robótica (TBR), na categoria High – Mérito Científico, durante a etapa final realizada em Belo Horizonte, entre os dias 12 a 14 de dezembro. A vitória destaca a capacidade da educação pública e o protagonismo dos jovens na produção de ciência e tecnologia com impacto social.
De acordo com o técnico da equipe, professor Fabio Luiz Bigati, o título nacional marca um momento histórico não apenas para os alunos, mas para toda a escola e para a educação pública do Espírito Santo. O caminho foi longo e exigiu preparação intensa ao longo de todo o ano. A equipe iniciou a trajetória na etapa regional da TBR, em Vila Velha, onde conquistou o título de Campeã Geral da categoria High, garantindo a vaga para a final nacional.
A partir daí os alunos aprofundaram os estudos científicos, realizaram testes exaustivos com o robô, ajustes na programação e refletiram sobre o impacto social do projeto apresentado. “O caminho até o título nacional foi marcado por desafios, superações, aprendizado coletivo e um forte espírito de equipe”, explicou o professor.
Para a estudante Marya Clara de Angeli Alves de Oliveira, o reconhecimento vai além do troféu. A conquista é também um incentivo para continuar acreditando no poder transformador da educação e da tecnologia.
Esses prêmios se juntam a outros já conquistados pelos jovens. Em junho deste ano, a equipe também se destacou ao nível internacional ao conquistar o 4º e o 5º lugar no RCX – Latino-Americano de Robótica, realizado durante a Campus Party, em Brasília, nas categorias Seguidor de Linha e Perseguidor de Linha. Os resultados consolidam a equipe como referência em robótica educacional em níveis regional, nacional e internacional.
Além do conhecimento técnico em robótica e programação, com todo o aprendizado e experiências adquiridas ao longo do ano, os estudantes desenvolveram também habilidades fundamentais para a vida acadêmica e profissional, além de aprender a lidar com frustrações, a transformar erros em aprendizado e a defender ideias com argumentos sólidos, sempre com responsabilidade social e ética.
