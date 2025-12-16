BR 262 terá trechos interditados entre Ibatiba e Domingos Martins nesta quarta (17)

A rodovia BR 262 terá alguns trechos interditados nesta quarta-feira (17). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), serão realizadas aferições de radares a partir das 8h30, em pontos localizados nos municípios de Ibatiba, no Caparaó, e Domingos Martins, na Região Serrana.

A restrição pode durar de 30 minutos até uma hora em cada trecho, mas o trânsito poderá ser desviado ou liberado, conforme avaliação dos agentes do DNIT. Em caso de chuva, a operação poderá ser adiada. Confira o cronograma abaixo: