Casal morre após carro cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante

Policiais militares encontraram o carro danificado e o corpo de um homem, de 28 anos; já oficiais do Corpo de Bombeiros localizaram uma mulher, de 42 anos

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 15:57

Carro ficou destruído após cair de rampa de voo em Venda Nova do Imigrante Crédito: Bombeiros e Montagem/A Gazeta

Um casal morreu após o carro que estavam cair de uma rampa de voo livre conhecida como Morro do Filetti, localizada em Tapera, na zona rural de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. >

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi chamada na manhã desta segunda-feira (4) para verificar uma ocorrência em que um veículo teria caído em uma propriedade. No local, um caseiro contou que ouviu um barulho por volta das 2h, mas não conseguiu ver nada na escuridão. Já pela manhã, ele encontrou o automóvel e ligou para a dona do terreno.>

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros disse que o veículo foi encontrado danificado e bem abaixo do paredão rochoso. Possivelmente, as vítimas foram ejetadas após o veículo bater na pedra, a cerca de 100 metros. Os policiais encontraram o corpo de um homem, já os bombeiros localizaram uma mulher no meio da vegetação.>

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos. Eles foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal, no município.>

