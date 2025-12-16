A Gazeta - Agora

Trabalhadores ficam presos em cabine de caminhão após acidente em Linhares

Publicado em 16/12/2025 às 19h34
vítimas não se feriram e energia foi interrompida na região.
Os postes caíram sobre o caminhão e a energia precisou ser desligada para o resgate dos ocupantes da cabine  Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma caçamba de um caminhão colidiu contra dois postes e causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (16), no bairro Bebedouro, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto, a estrutura caiu sobre a cabine do veículo, impedindo que os trabalhadores saíssem. Apesar da situação, não houve feridos.

Para garantir a segurança da operação, a EDP foi acionada para o desligamento da rede elétrica e, após a liberação da área, os trabalhadores foram resgatados. A concessionária de energia informou que equipes técnicas trabalham na substituição dos postes danificados. O fornecimento de energia precisou ser interrompido para clientes da região.

