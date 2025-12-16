Trabalhadores ficam presos em cabine de caminhão após acidente em Linhares

Uma caçamba de um caminhão colidiu contra dois postes e causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (16), no bairro Bebedouro, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto, a estrutura caiu sobre a cabine do veículo, impedindo que os trabalhadores saíssem. Apesar da situação, não houve feridos.