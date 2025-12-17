Apagão deixa parte do bairro Mata da Praia no escuro

Parte do bairro Mata da Praia, em Vitória, ficou no escuro nesta quarta-feira (17). Apagões foram registrados em diversos pontos, sendo que alguns moradores relataram falta de energia por mais de duas horas.

Ainda segundo os relatos, o problema tem sido frequente já há alguns meses. Uma moradora, que não quis se identificar, alegou ter ficado mais de uma hora sem luz e diz que vizinhos já se queixam da queima de eletrodomésticos em virtude do “vai e volta”.