Apagão deixa parte do bairro Mata da Praia no escuro
Publicado em 17/12/2025 às 21h37
Parte do bairro Mata da Praia, em Vitória, ficou no escuro nesta quarta-feira (17). Apagões foram registrados em diversos pontos, sendo que alguns moradores relataram falta de energia por mais de duas horas.
Ainda segundo os relatos, o problema tem sido frequente já há alguns meses. Uma moradora, que não quis se identificar, alegou ter ficado mais de uma hora sem luz e diz que vizinhos já se queixam da queima de eletrodomésticos em virtude do “vai e volta”.
A EDP foi questionada sobre a situação, porém, ainda não se manifestou.