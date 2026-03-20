Fugitivo do presídio de Bangu ligado ao Comando Vermelho é preso no ES

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Civil capixaba, o detento havia fugido do complexo penitenciário de Gericinó, conhecido popularmente como "Presídio de Bangu", e estava em um imóvel no bairro Praia Grande. Ele tentou escapar ao avistar a viatura, mas não obteve sucesso.

A corporação informou que o homem tem 35 anos e possui antecedentes criminais por dois homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Aracruz, no Norte capixaba, e será encaminhado de volta ao sistema prisional. O nome do preso não foi divulgado.