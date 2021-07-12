Advogado é autuado por embriaguez após bater em carros parados em Vitória

Dois carros estacionados foram atingidos por outro veículo na Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: Internauta

Um advogado de 34 anos foi autuado por embriaguez ao volante após causar um acidente na Rua da Lama , no bairro Jardim da Penha , em Vitória, na tarde deste domingo (11). Quando passava pelo local, que fica em frente a alguns restaurantes, Vinícius de Lima Rosa bateu um Toyota Corolla na traseira do Ford Ka (branco), que acabou atingindo um Nissan March, que estava à frente.

Com o impacto da batida, o primeiro carro atingido chegou a subir parcialmente sobre a calçada. Além disso, o eixo e a roda esquerda traseira foram completamente danificados, segundo relato do proprietário do veículo à TV Gazeta — que pediu para não ser identificado. Já o Nissan March teve o para-choque e o porta-malas avariados.

Mesmo com o Toyota Corolla bastante danificado, o motorista do Ford Ka relatou que Vinícius conseguiu sair do local do acidente e dirigiu pela avenida até próximo de uma pracinha, mas foi alcançado pelos donos dos carros atingidos. Vídeos feitos no local mostram o momento em que o advogado foi localizado.

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"A OAB-ES informa que está acompanhando as apurações e os desdobramentos da ocorrência envolvendo um membro de uma suas comissões temáticas. A Ordem acrescenta que tomará as providências cabíveis, observando o Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia", informou a entidade por meio de nota.

Entre as atribuições da comissão, está a de prestar assistência imediata a qualquer advogado que esteja sofrendo ameaça ou efetiva violação aos direitos, prerrogativas e exercícios profissionais, além de promover medidas e diligências necessárias à defesa, preservação e garantia dos direitos e prerrogativas profissionais, bem como ao exercício livre da advocacia.

GUARDA E POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Proteção Comunitária da Guarda Civil de Vitória (GCMV), que na tarde deste domingo, em Jardim da Penha, agentes fizeram abordagem e prisão do condutor do veículo. O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto, e por determinação do delegado plantonista, a ocorrência foi feita e entregue pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

foi autuado em flagrante por afastar-se do veículo do local do acidente e por embriaguez ao volante. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Em nota, a assessoria da Polícia Civil disse que o suspeito de 34 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde

O OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com Vinícius por telefone para ouvi-lo sobre o caso. O advogado negou que estivesse ao volante do carro — que lhe pertence — e salientou que um amigo era quem dirigia o Toyota Corolla. Ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica e disse que por isso pediu que outra pessoa assumisse a direção na volta do futebol.

Sobre as imagens em que aparece no vídeo, o advogado confirmou ser ele, mas salientou que estava tentando negociar com as pessoas que o cercaram próximo ao carro dele. Ele alega ter sido ameaçado, inclusive fisicamente, e confirmou que foi à delegacia para dar prosseguimento à ocorrência.