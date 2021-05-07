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Bicicletas são furtadas dentro de condomínio em Jardim da Penha

Imagens da câmera de segurança do edifício mostram a ação de um suspeito que invade o prédio por meio do espaço entre as grades. Para a moradora e proprietária das bikes, este tipo de ocorrência tem sido um problema recorrente na região

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:43

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 mai 2021 às 09:43
Duas bicicletas foram furtadas dentro de um condomínio no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no início da manhã desta quarta-feira (5). Imagens da câmera de segurança do edifício mostram a ação de um suspeito que invade o prédio por meio do espaço entre as grades. Para a moradora e proprietária das bikes, que prefere não ser identificada por questões de segurança, este tipo de ocorrência tem sido um problema recorrente na região.
Segundo a moradora, a entrada do suspeito não foi percebida por nenhum morador e ela mesma só veio a tomar conhecimento porque a zeladora avisou, no final do dia, que as bicicletas não estavam no local. "Foi aí que acionei o síndico e solicitei as imagens da câmera de segurança, que só foram disponibilizadas para mim hoje (06)", iniciou.
"O furto de bicicletas no bairro é constante e no condomínio também. Não temos um bicicletário estruturado, só um espaço onde elas ficam amontoadas. A minha bicicleta e a do meu filho estavam presas uma à outra com o tipo de cadeado mais difícil de arrombar. Minha ideia era que se prendessemos uma à outra com dois cadeados seria muito mais difícil para um meliante furtar. Ledo engano"
Sem identificação - Moradora de Jardim da Penha
Para ela, fica a indignação, não só pela perda dos bens, mas também pela normalidade com a qual os demais moradores encararam o fato. "Uma das bicicletas eu ainda estou pagando, comprei em 26 de março. Minha grande preocupação é quanto à segurança do condomínio e do bairro, por saber que é algo recorrente. E depois de ter exposto o vídeo aos condôminos eles acharam algo 'normal'. Mas isso não é normal nem deve ser tratado como se fosse. Temos uma garagem fechada, isso poderia dar margem a coisas piores. Precisamos lutar por segurança no bairro", desabafou.

POLÍCIAS

A reportagem demandou as polícias Militar e Civil sobre a ocorrência em questão na noite desta quinta-feira (6). Até o momento da publicação, feita na manhã desta sexta-feira (7), a assessoria da PC informou apenas que "o registro da ocorrência foi encaminhado ao 4° distrito policial em Goiabeiras", sem detalhamento se algum suspeito foi identificado ou preso.
Já a assessoria da PM não respondeu até o presente momento. Caso haja detalhamento da ocorrência, o mesmo será acrescido ao texto. 

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