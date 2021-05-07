Bicicletas são furtadas dentro de condomínio em Jardim da Penha

Duas bicicletas foram furtadas dentro de um condomínio no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no início da manhã desta quarta-feira (5). Imagens da câmera de segurança do edifício mostram a ação de um suspeito que invade o prédio por meio do espaço entre as grades. Para a moradora e proprietária das bikes, que prefere não ser identificada por questões de segurança, este tipo de ocorrência tem sido um problema recorrente na região.
Segundo a moradora, a entrada do suspeito não foi percebida por nenhum morador e ela mesma só veio a tomar conhecimento porque a zeladora avisou, no final do dia, que as bicicletas não estavam no local. "Foi aí que acionei o síndico e solicitei as imagens da câmera de segurança, que só foram disponibilizadas para mim hoje (06)", iniciou.
"O furto de bicicletas no bairro é constante e no condomínio também. Não temos um bicicletário estruturado, só um espaço onde elas ficam amontoadas. A minha bicicleta e a do meu filho estavam presas uma à outra com o tipo de cadeado mais difícil de arrombar. Minha ideia era que se prendessemos uma à outra com dois cadeados seria muito mais difícil para um meliante furtar. Ledo engano"
Para ela, fica a indignação, não só pela perda dos bens, mas também pela normalidade com a qual os demais moradores encararam o fato. "Uma das bicicletas eu ainda estou pagando, comprei em 26 de março. Minha grande preocupação é quanto à segurança do condomínio e do bairro, por saber que é algo recorrente. E depois de ter exposto o vídeo aos condôminos eles acharam algo 'normal'. Mas isso não é normal nem deve ser tratado como se fosse. Temos uma garagem fechada, isso poderia dar margem a coisas piores. Precisamos lutar por segurança no bairro", desabafou.
POLÍCIAS
A reportagem demandou as polícias Militar e Civil sobre a ocorrência em questão na noite desta quinta-feira (6). Até o momento da publicação, feita na manhã desta sexta-feira (7), a assessoria da PC informou apenas que "o registro da ocorrência foi encaminhado ao 4° distrito policial em Goiabeiras", sem detalhamento se algum suspeito foi identificado ou preso.
Já a assessoria da PM não respondeu até o presente momento. Caso haja detalhamento da ocorrência, o mesmo será acrescido ao texto.