Homem é conduzido à delegacia após perseguir e ameaçar matar a ex em Vila Velha

Suspeito descumpriu medida protetiva, perseguiu a vítima no trabalho e na nova residência; Guarda Municipal fez a condução

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:31

Um homem foi conduzido à delegacia nesta segunda-feira (2) após perseguir e ameaçar matar a ex-companheira em Vila Velha. O nome dele e o bairro onde o crime ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

Conforme a Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe foi acionada após a vítima relatar que o ex-companheiro estava no local de trabalho dela, mesmo com a medida protetiva em vigor. “Nós recebemos o chamado da nossa central solicitando a presença da equipe porque o companheiro havia descumprido a medida protetiva e estaria no local ameaçando”, explicou um agente Fabrício Gusmão.

No local, os guardas conversaram com a equipe de segurança do estabelecimento, que confirmou a presença do suspeito. “A segurança informou que havia seguido ele pelas câmeras do local e que realmente ele esteve lá. Depois saiu, mas ficou nas redondezas aguardando”, relatou.

Segundo os agentes, a vítima estava bastante abalada. "Ela estava bem transtornada, com os olhos inchados, havia chorado muito, até porque ele já havia estado na casa dela na manhã desse mesmo dia", disse o guarda Fabrício Gusmão.

Para garantir a segurança da mulher, a equipe decidiu acompanhá-la até a residência. Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram o suspeito nas proximidades. "A princípio ele resistiu um pouco, mas logo depois não mais e também não disse nada. Apenas foi conduzido", contou o agente.

Conforme o relato da mulher à polícia, a medida protetiva foi concedida em 2024 e renovada em novembro de 2025. Mesmo assim, o homem continuou a persegui-la, o que motivou a mudança de endereço. Ainda conforme a vítima, o suspeito localizou a nova residência, tirou fotos do imóvel e enviou as imagens para ela, afirmando que sabia onde ela estava morando.

Além disso, ele também teria tentado invadir a casa, ameaçando matá-la. A Guarda Municipal reforça a importância da denúncia. “Qualquer mulher que se sentir insegura deve entrar em contato com o 190 ou com a Guarda Municipal”, destacou o agente. A reportagem entrou em contato coma Polícia Civil em busca de informações sobre os procedimentos adotados com o suspeito. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

