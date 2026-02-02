Suspeito de tentativa de feminicídio em Minas Gerais é preso em Boa Esperança

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade informada, e procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais pelos crimes de tentativa de feminicídio, roubo, ameaça e violação de domicílio, foi preso na sexta-feira (30) na localidade de João Alvez, em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, um cerco policial foi montado para abordar um ônibus municipal onde receberam informações de que o homem estaria. O suspeito foi localizado e detido sem resistência.