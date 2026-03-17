Homem é morto e outro fica ferido após ação violenta de bandidos em Colatina
Um homem, que não teve nome e idade informados, foi encontrado morto nas proximidades da linha férrea, na região do Córrego Macuco, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, na noite anterior, a vítima e outra pessoa haviam sido levadas até uma residência no bairro Vila Lenira, onde foram agredidas e conduzidas até a região da linha férrea para serem executadas Um deles morreu no local e o outro, após ser atingido por disparo de arma de fogo, conseguiu fugir pela mata e buscar ajuda em uma residência no bairro São Vicente.
Após denúncias, a polícia conseguiu montar um cerco em endereços no bairro Vila Lenira e prender um homem de 42 anos, uma mulher de 33 anos e dois jovens de 19 e 20 anos. Na ação foram apreendidos dois revólveres, um simulacro de pistola, munições e rádios comunicadores. Também foram encontradas diversas porções de drogas, como maconha, crack, cocaína e balanças de precisão.
Os quatro indivíduos foram encaminhados à 15.ª Delegacia Regional de Colatina, onde a vítima sobrevivente reconheceu os suspeitos. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina.