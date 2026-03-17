Homem é morto e outro fica ferido após ação violenta de bandidos em Colatina

Um homem, que não teve nome e idade informados, foi encontrado morto nas proximidades da linha férrea, na região do Córrego Macuco, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, na noite anterior, a vítima e outra pessoa haviam sido levadas até uma residência no bairro Vila Lenira, onde foram agredidas e conduzidas até a região da linha férrea para serem executadas Um deles morreu no local e o outro, após ser atingido por disparo de arma de fogo, conseguiu fugir pela mata e buscar ajuda em uma residência no bairro São Vicente.