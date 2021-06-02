Incêndio atinge cozinha de bar no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Incêndio atingiu o Bar Abertura, no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Roger Santana | TV Gazeta

Um incêndio atingiu a cozinha de um bar localizado no bairro Jardim da Penha , em Vitória . O fogo teve início no final da tarde desta quarta-feira (2) por causa de uma fritadeira elétrica e foi controlado pelos próprios funcionários. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Apesar do susto, não houve vítimas.

02/06 às 17h30min/Viória – Incêdio Estabelecimento comercial: Bar Abertura, Jardim da Penha. Cozinha. Viatura de combate a incêndio já se deslocou para o local. #193ES — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) June 2, 2021

Vídeos recebidos pela TV Gazeta mostram duas colunas de fumaça saindo do estabelecimento, que fica na esquina da Avenida Anísio Fernandes Coelho com a Rua Carijós. Nas imagens também é possível ver um caminhão dos bombeiros estacionado e uma equipe já atuando no local. Veja abaixo:

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Pouco antes das 18h, o Corpo de Bombeiros divulgou nas redes sociais que a equipe só precisou fazer "o resfriamento da área afetada em virtude das altas temperaturas". Além do rescaldo no interior da cozinha, a coifa foi resfriada com água pelo lado de fora, segundo a equipe que esteve no local.

ATUALIZAÇÃO: 02/06 às 17h53min/Vitória – Incêndio Bar Abertura, Jardim da Penha. Incêndio na cozinha. Controlado pelo proprietário. Bombeiro fez o resfriamento da área afetada em virtude das altas temperaturas. #193ES — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) June 2, 2021

Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Rony explicou que houve um superaquecimento de uma fritadeira elétrica industrial. "Estavam fritando batata e teve um princípio de incêndio, que tomou proporções maiores. A cozinheira gritou que estava pegando fogo no óleo, e os funcionários combateram com cerca de seis extintores", contou.

Incêndio atingiu o Bar Abertura que fica no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Roger Santana | TV Gazeta