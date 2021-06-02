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Bombeiros acionados

Incêndio atinge cozinha de bar no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Fogo começou no final da tarde desta quarta-feira (2), mas foi controlado pelo proprietário do estabelecimento; não houve vítimas

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:48
Incêndio atingiu o Bar Abertura, no bairro Jardim da Penha, em Vitória
Incêndio atingiu o Bar Abertura, no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Roger Santana | TV Gazeta
Um incêndio atingiu a cozinha de um bar localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O fogo teve início no final da tarde desta quarta-feira (2) por causa de uma fritadeira elétrica e foi controlado pelos próprios funcionários. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Apesar do susto, não houve vítimas.
Vídeos recebidos pela TV Gazeta mostram duas colunas de fumaça saindo do estabelecimento, que fica na esquina da Avenida Anísio Fernandes Coelho com a Rua Carijós. Nas imagens também é possível ver um caminhão dos bombeiros estacionado e uma equipe já atuando no local. Veja abaixo:
Pouco antes das 18h, o Corpo de Bombeiros divulgou nas redes sociais que a equipe só precisou fazer "o resfriamento da área afetada em virtude das altas temperaturas". Além do rescaldo no interior da cozinha, a coifa foi resfriada com água pelo lado de fora, segundo a equipe que esteve no local.
Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Rony explicou que houve um superaquecimento de uma fritadeira elétrica industrial. "Estavam fritando batata e teve um princípio de incêndio, que tomou proporções maiores. A cozinheira gritou que estava pegando fogo no óleo, e os funcionários combateram com cerca de seis extintores", contou.
Incêndio atingiu o Bar Abertura, no bairro Jardim da Penha, em Vitória
Incêndio atingiu o Bar Abertura que fica no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Roger Santana | TV Gazeta
Segundo ele, não houve muitos prejuízos materiais. "Foram mais os estragos causados pela fumaça, como a pintura, mas não houve grandes perdas, nem qualquer ferido", detalhou, afirmando que os proprietários ainda estão avaliando o pedido de perícia que pode ser feito ao Corpo de Bombeiros.

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