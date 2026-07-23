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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 23 de Julho de 2026 às 07:55

A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock)
A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos Crédito: Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock
Nesta quinta-feira, o tarot convida a encontrar equilíbrio entre emoção e razão. Algumas cartas apontam oportunidades de crescimento, estabilidade e novos começos, enquanto outras alertam para excessos, ilusões e a necessidade de fazer escolhas conscientes. A energia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Os Enamorados

Para o ariano, será um bom dia para fortalecer relacionamentos e tomar decisões importantes com confiança (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Para o ariano, será um bom dia para fortalecer relacionamentos e tomar decisões importantes com confiança Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Os Enamorados” destaca a importância das escolhas e da sinceridade nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá o fortalecimento dos laços e das decisões tomadas em conjunto; se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, parcerias e alianças estratégicas impulsionarão seus projetos . Sua saúde tenderá a melhorar quando você equilibrar razão e emoção. Entre amigos, vínculos verdadeiros se fortalecerão por meio da confiança e do diálogo.

Touro — 4 de Ouros

O taurino precisará desapegar do excesso de controle para aproveitar novas oportunidades (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O taurino precisará desapegar do excesso de controle para aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “4 de Ouros” pede atenção ao excesso de controle e ao apego. No amor, demonstrar mais afeto e flexibilidade fortalecerá a relação. Na carreira, sua organização favorecerá a estabilidade financeira, desde que você também esteja aberto(a) a novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você evitar acumular tensões e preocupações. Entre amigos, compartilhar mais e confiar nas pessoas certas tornará os relacionamentos mais leves.

Gêmeos — Ás de Espadas

Conversas sinceras e boas ideias ajudarão o geminiano a resolver pendências e abrir novos caminhos (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Conversas sinceras e boas ideias ajudarão o geminiano a resolver pendências e abrir novos caminhos Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Ás de Espadas” anuncia clareza, boas ideias e decisões importantes. No amor, conversas sinceras poderão resolver mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua inteligência e comunicação favorecerão novos projetos e oportunidades . Sua saúde tenderá a melhorar quando você organizar os pensamentos e reduzir a ansiedade. Entre amigos, um diálogo franco poderá esclarecer situações pendentes.

Câncer — O Imperador

A disciplina e o comprometimento do canceriano favorecerão o reconhecimento e a estabilidade (Imagem: judyjump | Shutterstock)
A disciplina e o comprometimento do canceriano favorecerão o reconhecimento e a estabilidade Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Segundo a carta “O Imperador”, o dia favorecerá estabilidade, disciplina e segurança. No amor, a relação se fortalecerá por meio do compromisso e da confiança. Na carreira, sua postura firme e organizada poderá render reconhecimento e novas responsabilidades. Sua saúde irá melhorar quando você mantiver uma rotina equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua capacidade de orientar e apoiar será bastante valorizada.

Leão — Ás de Ouros

O dia do leonino trará boas oportunidades de crescimento, prosperidade e novas conquistas (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia do leonino trará boas oportunidades de crescimento, prosperidade e novas conquistas Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Ás de Ouros” anuncia excelentes oportunidades de crescimento e prosperidade. No amor, a relação ganhará mais estabilidade; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, novos projetos ou propostas financeiras terão grande potencial de sucesso. Sua saúde tenderá a melhorar quando você cuidar da alimentação e estabelecer hábitos consistentes. Entre amigos, uma parceria inesperada poderá abrir portas importantes.

Virgem — 7 de Copas

Para o virginiano, será importante manter o foco, agir com discernimento e evitar expectativas irreais (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Para o virginiano, será importante manter o foco, agir com discernimento e evitar expectativas irreais Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades, mas pede discernimento para escolher o melhor caminho. No amor, será importante evitar criar expectativas irreais e procurar observar as atitudes antes de tomar decisões. Na carreira, novas oportunidades surgirão, porém será essencial manter o foco para não dispersar a sua energia. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar tudo com mais clareza.

Libra — 2 de Ouros

O dia do libriano favorecerá o equilíbrio entre responsabilidades e relacionamentos (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia do libriano favorecerá o equilíbrio entre responsabilidades e relacionamentos Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “2 de Ouros” indica um dia de adaptação e equilíbrio entre diferentes responsabilidades. No amor, conciliar a rotina e a vida afetiva fortalecerá os vínculos. Na carreira, sua habilidade para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo será um diferencial . Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e administrar melhor o seu tempo. Entre amigos, a flexibilidade e o bom humor tornarão os encontros mais agradáveis.

Escorpião — O Diabo

Será necessário o escorpiano controlar os excessos e buscar atitudes mais saudáveis (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Será necessário o escorpiano controlar os excessos e buscar atitudes mais saudáveis Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “O Diabo” pede atenção aos excessos, aos apegos e aos comportamentos repetitivos. No amor, será importante identificar relações ou atitudes que limitam a sua felicidade. Na carreira, evite agir apenas pela ambição ou pelo impulso. Sua saúde melhorará quando você buscar equilíbrio e romper hábitos prejudiciais. Entre amigos, procure aproximar-se de quem incentiva o seu crescimento e afastar-se de influências negativas.

Sagitário — 10 de Copas

Para o sagitariano, haverá mais harmonia, felicidade e apoio das pessoas ao seu redor (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Para o sagitariano, haverá mais harmonia, felicidade e apoio das pessoas ao seu redor Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “10 de Copas” anuncia felicidade, harmonia e realização nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá momentos de cumplicidade, alegria e fortalecimento da vida a dois. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor contribuirá para novas conquistas . Sua saúde melhorará quando você valorizar o descanso e a convivência. Entre amigos, encontros especiais renovarão a sua energia, reforçando o sentimento de pertencimento.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Para o capricorniano, o romantismo, a sensibilidade e as boas oportunidades estarão em destaque (Imagem: judyjump | Shutterstock)
Para o capricorniano, o romantismo, a sensibilidade e as boas oportunidades estarão em destaque Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Copas” traz romantismo, sensibilidade e boas notícias. No amor, declarações, convites ou reencontros prometem aquecer o coração. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você dedicar mais atenção às emoções e buscar momentos de leveza. Entre amigos, conversas sinceras fortalecerão laços importantes.

Aquário — Pajem de Espadas

A comunicação e a vontade de aprender abrirão novos caminhos para o aquariano (Imagem: judyjump | Shutterstock)
A comunicação e a vontade de aprender abrirão novos caminhos para o aquariano Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Pajem de Espadas” favorece a curiosidade, o aprendizado e as novas ideias. No amor, a comunicação será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua vontade de aprender abrirá portas para novos projetos. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar o excesso de informações. Entre amigos, as trocas de experiências serão enriquecedoras e inspiradoras.

Peixes — A Temperança

O equilíbrio, a paciência e a compreensão favorecerão todas as áreas da vida do pisciano (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O equilíbrio, a paciência e a compreensão favorecerão todas as áreas da vida do pisciano Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “A Temperança” anuncia equilíbrio, serenidade e harmonia em todas as áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão poderão fortalecer a relação e aproximar ainda mais quem se ama. Na carreira, sua paciência ajudará a conquistar resultados consistentes. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e da mente. Entre amigos, sua capacidade de acolher e promover a paz fará toda a diferença.

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