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Futebol Brasileiro

Parreira apresenta melhora e pode deixar UTI até o final de semana

Treinador foi internado no dia 16 de junho com diagnóstico de inflamação pulmonar

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 09:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jul 2026 às 09:11
Carlos Alberto Parreira
Divulgação
O ex-técnico da seleção brasileira de futebol Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora no quadro de saúde e pode deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano Barra até este final de semana.
 De acordo com o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (22), ele teve uma “melhora global”.
“Parreira está lúcido, traqueostomizado e com a função renal estabilizada, sem necessidade de diálise. A previsão é que ele seja transferido para a unidade semi-intensiva”, informa o boletim.

Internação


O campeão mundial na Copa de 1994 foi internado no dia 16 de junho com diagnóstico de inflamação pulmonar. Parreira foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal.
Ele apresentou quadro infeccioso pulmonar, que afetou a função renal. Por causa da complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com o auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.
Em 2023, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo.

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