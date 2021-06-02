Vídeo mostra momento em que carro capota em avenida de Cachoeiro

Um carro capotou na noite desta terça-feira (1º), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Após o capotamento, o veículo ficou com as rodas para cima. O motorista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, queixando-se de dores no braço, e encaminhado à Santa Casa do município.
Nas imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento é possível ver o momento exato em que o veículo capota. Veja abaixo:
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após o motorista descer uma ladeira e perder o controle da direção do veículo, colidindo contra um divisor de pistas e capotando.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento no bairro Jardim América. O condutor foi imobilizado e retirado do veículo pelos militares, queixando-se de dores no braço.
A equipe do CBMES auxiliou no destombamento do veículo, que ficou no acostamento da via, aos cuidados da Polícia Militar.