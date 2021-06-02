Vídeo mostra momento em que carro capota em avenida de Cachoeiro

Carro capota em avenida de Cachoeiro Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Nas imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento é possível ver o momento exato em que o veículo capota. Veja abaixo:

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De acordo com informações da Polícia Militar , o acidente ocorreu após o motorista descer uma ladeira e perder o controle da direção do veículo, colidindo contra um divisor de pistas e capotando.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento no bairro Jardim América. O condutor foi imobilizado e retirado do veículo pelos militares, queixando-se de dores no braço.

A equipe do CBMES auxiliou no destombamento do veículo, que ficou no acostamento da via, aos cuidados da Polícia Militar.