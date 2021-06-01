Motorista morre após passar mal e bater com ônibus em prédio de Cachoeiro

Motorista passa mal e ônibus bate em prédio em Cachoeiro Crédito: Priciele Venturini/TV Gazeta Sul

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Segundo informações da empresa proprietária do ônibus, o motorista passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu em um prédio onde funciona uma gráfica. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e faleceu. Os passageiros conseguiram sair do veículo pela porta e pelas janelas e alguns foram atendidos no próprio local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Paulo Sergio Soares estava na gráfica na hora do acidente e disse que, por pouco tempo, poderia ter sido atingido. “Eu tinha acabado de passar na porta. Foi questão de 2 a 3 segundos. Com a batida tremeu a estrutura do prédio todo e deu pra ver o pessoal saindo do ônibus e o motorista já com sinais de que estava passando mal. Um susto demais”, contou.

Motorista passa mal e ônibus bate em prédio em Cachoeiro Crédito: Priciele Venturini/TV Gazeta Sul

Ainda de acordo com a empresa, nenhum passageiro se feriu com gravidade. O Samu informou que, além do motorista, uma outra pessoa foi levada para atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. O Corpo de Bombeiros, que também esteve no local, informou que encaminhou duas vítimas para Santa Casa e uma para um hospital particular em Cachoeiro.

Uma das passageiras, Mayara Gomes, contou que foi um susto. “O motorista passou mal e bateu no prédio. Foi um susto muito grande. Acabei machucando minha boca, mas não precisei de atendimento médico”, disse.

Um outro ônibus foi colocado no lugar para seguir viagem com os passageiros que não precisaram de atendimento médico.

Com a colaboração de Priciele Venturini/TV Gazeta Sul