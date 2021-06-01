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Avenida Jones dos Santos Neves

Motorista morre após passar mal e bater com ônibus em prédio de Cachoeiro

O ônibus fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua. O acidente aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato. O condutor foi socorrido, mas não resistiu
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:09

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:09

O ônibus fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua. O acidente foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato e o motorista não resistiu
Motorista passa mal e ônibus bate em prédio em Cachoeiro Crédito: Priciele Venturini/TV Gazeta Sul
Um motorista morreu após passar mal enquanto dirigia um ônibus que faz a linha Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O coletivo acabou batendo em um prédio na manhã desta terça-feira (01), na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro. 
Segundo informações da empresa proprietária do ônibus, o motorista passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu em um prédio onde funciona uma gráfica. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e faleceu. Os passageiros conseguiram sair do veículo pela porta e pelas janelas e alguns foram atendidos no próprio local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Paulo Sergio Soares estava na gráfica na hora do acidente e disse que, por pouco tempo, poderia ter sido atingido. “Eu tinha acabado de passar na porta. Foi questão de 2 a 3 segundos. Com a batida tremeu a estrutura do prédio todo e deu pra ver o pessoal saindo do ônibus e o motorista já com sinais de que estava passando mal. Um susto demais”, contou.
O ônibus fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua. O acidente foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato e o motorista não resistiu
Motorista passa mal e ônibus bate em prédio em Cachoeiro Crédito: Priciele Venturini/TV Gazeta Sul
Ainda de acordo com a empresa, nenhum passageiro se feriu com gravidade. O Samu informou que, além do motorista, uma outra pessoa foi levada para atendimento médico, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. O Corpo de Bombeiros, que também esteve no local, informou que encaminhou duas vítimas para Santa Casa e uma para um hospital particular em Cachoeiro.
Uma das passageiras, Mayara Gomes, contou que foi um susto. “O motorista passou mal e bateu no prédio. Foi um susto muito grande. Acabei machucando minha boca, mas não precisei de atendimento médico”, disse.
Um outro ônibus foi colocado no lugar para seguir viagem com os passageiros que não precisaram de atendimento médico.
Com a colaboração de Priciele Venturini/TV Gazeta Sul

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