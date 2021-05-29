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Acidente no Sul do ES

Motoboy morre após colidir com caminhão betoneira em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, o motoboy morreu no local após a colisão. O motorista do caminhão foi ouvido na delegacia e liberado

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 13:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 mai 2021 às 13:15
Motoboy morre após colidir com caminhão betoneira em Cachoeiro Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul / Montagem
Um motoboy morreu após colidir com um caminhão betoneira na noite desta sexta-feira (28), em Cachoeiro de ItapemirimSul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na ES 164, próximo ao distrito de Vargem Grande do Soturno. Segundo a Polícia Militar, ele veio a óbito no local.
O motorista do caminhão foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido,  ele foi liberado. As causas do acidente não foram informadas. Também não foram repassadas as identificações das pessoas envolvidas na colisão.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que, por não ter se ausentado do local do acidente, o motorista do caminhão foi liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, segundo a PC, não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser feito o exame cadavérico, que apontará as causas da morte, e ser liberado aos familiares.

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