Motoboy morre após colidir com caminhão betoneira em Cachoeiro

Um motoboy morreu após colidir com um caminhão betoneira na noite desta sexta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na ES 164, próximo ao distrito de Vargem Grande do Soturno. Segundo a Polícia Militar, ele veio a óbito no local.
O motorista do caminhão foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido, ele foi liberado. As causas do acidente não foram informadas. Também não foram repassadas as identificações das pessoas envolvidas na colisão.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que, por não ter se ausentado do local do acidente, o motorista do caminhão foi liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, segundo a PC, não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser feito o exame cadavérico, que apontará as causas da morte, e ser liberado aos familiares.