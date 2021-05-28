Multa para quem não usar máscara em Cachoeiro começa a valer na próxima semana

Cachoeiro vai multar em quase R$ 1 mil quem não usar máscara Crédito: Marcia Leal/PMCI

De acordo com a prefeitura , a regra vale para todos os espaços, públicos e privados, em que haja trânsito de pessoas, como calçadas, praças, lojas, igrejas, escolas e transportes, como ônibus, táxis e serviço remunerado por aplicativos.

O valor mínimo da multa é de R$ 997,00, conforme estabelecido no Código Sanitário do município, mas segundo a prefeitura, esse valor pode aumentar em caso de reincidência ou de descumprimento da medida em ambiente fechado, o que é considerado um agravante, de acordo com o decreto nº 30.534.

A prefeitura informou que os fiscais farão as abordagens a quem não estiver usando máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. As multas serão aplicadas em caso de recusa no cumprimento da regra. O autuado terá 15 dias para se defender na esfera administrativa. O não pagamento poderá causar impedimento na emissão de certidões negativas municipais, por exemplo.

Nas últimas semanas, agentes de combate a endemias realizaram um trabalho de conscientização pela cidade e mais de 3 mil pessoas sem máscaras foram abordadas. O dinheiro das multas será direcionado ao Fundo Municipal de Saúde.