Mais quente e menos chuva: como fica o tempo no ES em fevereiro

O mês, tradicionalmente o mais quente do ano no Estado, terá temperaturas acima da média e deverá ser marcado pancadas isoladas de chuva, segundo o Incaper

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:35

Sol deve prevalecer no mês de fevereiro no ES em todas as regiões capixabas Crédito: Freepik

Fevereiro deve ser marcado por dias quentes e úmidos no Espírito Santo, com chuvas menos frequentes do que as registradas em janeiro. A avaliação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que aponta um mês com características clássicas do verão: calor intenso e precipitações concentradas em curtos períodos.

Ao longo do mês, os volumes de chuva devem ficar próximos da média climatológica na maior parte do território capixaba, com possibilidade de acumulados abaixo do normal na região Nordeste. As precipitações tendem a ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, podendo avançar para a madrugada, sobretudo no litoral, e em alguns momentos podem ser intensas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Segundo o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, fevereiro já apresenta, historicamente, um comportamento distinto em relação a janeiro. Ele explica que, mesmo fazendo parte do período chuvoso, o mês costuma registrar volumes menores de precipitação. “Em relação às chuvas, o mês de fevereiro ele também é um dos meses do período chuvoso que se encerra em março. Porém, ele tem uma particularidade. Comparado aos meses de janeiro e março, ele tem volumes acumulados de chuvas mensais ligeiramente abaixo”, disse em entrevista à rádio CBN Vitória.

Os volumes médios históricos variam conforme a região. No Sul e na Região Serrana, os acumulados costumam ficar entre 100 e 120 milímetros. Na Grande Vitória, entre 80 e 110 milímetros. Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, os volumes ficam entre 60 e 100 milímetros.

Tempestades isoladas

Apesar da redução na frequência das chuvas, o calor intenso combinado à umidade elevada favorece a formação de tempestades isoladas. De acordo com Hugo Ramos, esse padrão é típico do mês. “Em função desse forte calor e dessa combinação entre o calor e a umidade, podem ocorrer essas chuvas, essas tempestades que são formadas ali, principalmente no período da tarde, noite, madrugada”, afirmou.

As temperaturas devem permanecer acima da média em todo o Estado. A média deve variar entre 25 °C e 27 °C, com máximas que podem chegar a 34 °C, principalmente nas áreas de menor altitude. Em regiões do Norte e do Sul do Estado, os termômetros podem se aproximar dos 40 °C. Na Região Serrana, as médias ficam entre 26 °C e 28 °C, com possibilidade de superar os 30 °C. "Fevereiro, de acordo com a climatologia, é o mês mais quente do ano”, disse o especialista.

E a ZCAS?

No cenário atmosférico, o Espírito Santo segue sob influência de sistemas típicos do verão. Em alguns momentos, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode provocar períodos de chuva mais persistente. Segundo Hugo Ramos, esse tipo de fenômeno não é o padrão, mas pode ocorrer. “A zona de convergência do Atlântico Sul não é um fenômeno tão frequente. Porém, como a gente está observando, ele pode acontecer nessa época do ano também”, explicou.

No contexto climático de grande escala, a La Niña ainda atua nos primeiros meses de 2026, mas já em fase de enfraquecimento. A previsão indica 75% de chance de transição para a fase neutra até março, o que tende a reduzir gradualmente sua influência sobre o clima no país.

Hugo Ramos reforça que, mesmo com menos dias de chuva, a população não deve descartar episódios de instabilidade. "Caso a população se sinta em uma situação de perigo, a orientação é acionar a Defesa Civil para que eles possam atuar no sentido de minimizar os impactos causados por essas situações especiais", finalizou.

