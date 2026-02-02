Alimentação no calor: nutricionista sugere melhores opções

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:00
Os extremos nem sempre são benéficos, e as temperaturas são um exemplo claro disso. Tanto o frio intenso quanto o calor excessivo podem representar riscos à saúde. No Brasil, as ondas de calor são cada vez mais severas, com previsões indicando temperaturas de até 40°C, podendo alcançar 45°C em algumas regiões, com sensação térmica ainda mais elevada. Esse calor extremo pode afetar o organismo de diversas formas, desde a desidratação até a redução do apetite.
Para preservar a saúde e o bem-estar, é fundamental atentar-se à alimentação e à hidratação, como ressalta a nutricionista Karina Domenica Di Ricco, da Sapore. Segundo ela, em dias mais quentes, é recomendável optar por alimentos de fácil digestão, como verduras, frutas, legumes e carnes magras, além de intensificar a ingestão de água, chás gelados e sucos naturais.
"No verão, a elevação da temperatura corporal e a transpiração intensa reduzem a sensação de fome e resultam na perda de líquidos e sais minerais. Por isso, uma alimentação mais leve aliada à hidratação adequada torna-se essencial", afirma. Confira seis dicas da nutricionista.
Aposte em folhas verdes e legumes frescos
Priorize o consumo de vegetais crus, sempre bem higienizados. Além de leves e nutritivos, esses alimentos possuem alto teor de água, auxiliando na hidratação e no equilíbrio térmico do corpo.
Evite molhos industrializados e maionese
Opte por temperos naturais como azeite de oliva extravirgem, limão e vinagre. Além de realçarem o sabor das saladas, esses ingredientes possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde do coração.
Prefira proteínas magras e grelhadas
Carnes magras, como frango, peixe e cortes magros de carne bovina, são de digestão mais leve e evitam desconfortos gástricos. Além disso, são fontes de proteínas de alta qualidade sem o excesso de gorduras prejudiciais.
Reduza o consumo de carnes gordurosas
Carnes vermelhas e cortes com alto teor de gordura demandam mais energia para digestão, elevando a temperatura corporal. Em dias quentes, o ideal é optar por preparações mais leves e menos gordurosas.
Escolha sobremesas refrescantes e nutritivas
Substitua doces pesados por opções mais leves e ricas em água, como frutas frescas, saladas de frutas, sorvetes à base de frutas, smoothies, flans e gelatinas. Além de deliciosas, essas alternativas contribuem para a hidratação.
Hidrate-se constantemente
A ingestão adequada de líquidos é indispensável! Beba bastante água ao longo do dia e varie com chás gelados e sucos naturais. Evite refrigerantes e bebidas muito açucaradas, que podem causar desidratação e picos glicêmicos.
