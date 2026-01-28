Para começar o ano

Check-up em dia: veja os exames de rotina para cuidar da saúde

Um exame de sangue completo é uma das primeiras medidas que devem ser tomadas. Ele permite avaliar os níveis de colesterol, glicose, função hepática e renal, além de detectar condições

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:00

Exame de sangue Crédito: Shutterstock/ Ken stocker

Com o início de 2026, muitas pessoas têm o impulso de estabelecer novas metas e objetivos, mas antes de seguir com o ano, é essencial dedicar um momento à saúde. A médica Hayda Brandão, especialista em saúde preventiva do Kora Saúde, conta que começar o ano com cuidados preventivos é o passo inicial para garantir bem-estar ao longo dos próximos meses.

A verdade é que a prevenção é sempre o melhor caminho. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 80% das doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e derrames poderiam ser evitadas com a detecção precoce. E é justamente essa a intenção do check-up: fazer um diagnóstico completo, de forma que, se algo não estiver bem, possamos tratar logo no início.

"O check-up é uma ferramenta essencial para detectar qualquer alteração ainda no começo, antes que vire um problema maior. Nosso trabalho é oferecer mais do que exames: é proporcionar um cuidado completo, que vai além do diagnóstico e vai até a orientação contínua".

A especialista ressalta que muitos problemas de saúde podem ser silenciosos, e muitas vezes, as pessoas só procuram ajuda quando já enfrentam sintomas graves. Por isso, ela recomenda que as pessoas aproveitem o início de 2026 para realizar alguns exames preventivos essenciais.

Um exame de sangue completo é uma das primeiras medidas que devem ser tomadas. Este exame permite avaliar os níveis de colesterol, glicose, função hepática e renal, além de detectar condições como anemia e diabetes, que podem ser controladas se detectadas precocemente. "A identificação de níveis elevados de glicose, por exemplo, pode prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma condição que muitas vezes passa despercebida até atingir estágios mais avançados".

Outro exame fundamental é o controle da pressão arterial. A hipertensão, muitas vezes chamada de "assassina silenciosa", é uma das principais causas de doenças cardíacas e derrames. "A pressão alta pode não apresentar sintomas evidentes, mas seus efeitos no longo prazo são devastadores. Medir regularmente a pressão arterial é essencial para detectar qualquer alteração antes que ela cause danos significativos ao coração e aos vasos sanguíneos", explica Hayda.

Além disso, é importante monitorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, uma vez que esses fatores estão diretamente ligados a doenças cardiovasculares. Um exame simples pode fornecer informações cruciais sobre o risco de problemas cardíacos e permitir a adoção de mudanças no estilo de vida ou tratamentos preventivos.

Hayda também destaca a importância de exames de imagem, como a ultrassonografia abdominal, que verifica órgãos vitais como fígado, pâncreas e rins. Esses órgãos podem estar sujeitos a condições que, se não tratadas, podem evoluir para doenças mais sérias. "Realizar uma ultrassonografia no início do ano é uma maneira de garantir que tudo esteja funcionando corretamente e que não haja nada fora do normal".

Além disso, ela sugere exames específicos para a detecção precoce de câncer, como o Papanicolau para mulheres e o PSA para homens. Esses exames são fundamentais para identificar alterações que possam ser indicativas de câncer de colo de útero ou próstata, respectivamente. "A detecção precoce pode salvar vidas. Esses exames são simples, rápidos e podem fazer toda a diferença no tratamento de um câncer", afirma a especialista.

