Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo documentário

Demi Lovato revela que sofreu 3 derrames e ataque cardíaco por drogas

A cantora falou sobre o assunto em um documentário de quarto partes intitulado Demi Lovato: Dancing With the Devil, que deve estrear no YouTube em 23 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 08:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:23

A cantora Demi Lovato
A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
A cantora Demi Lovato, de 28 anos, revelou detalhes sobre sua overdose quase fatal que sofreu em 2018. Ela diz pela primeira vez que sofreu três derrames e um ataque cardíaco. A cantora falou sobre o assunto em um documentário de quarto partes intitulado Demi Lovato: Dancing With the Devil, que deve estrear no YouTube em 23 de março. Um trailer foi divulgado nesta quarta-feira, 17, com um trecho de nova música, que leva o mesmo nome do documentário.
Em julho de 2018, a pop star foi encontrada inconsciente em sua casa em Los Angeles após uma overdose, meses após uma recaída. Demi, que lutou contra o vício em drogas e álcool nos últimos anos, passou quase duas semanas num hospital antes de se submeter a tratamento em uma clínica de reabilitação e ficar sóbria por meses.
"Tive três derrames. Eu tive um ataque cardíaco. Meus médicos disseram que eu tinha mais cinco a dez minutos. Eu cruzei uma linha que nunca havia cruzado", diz ela no teaser. Seu amigo, o ator Matthew Scott Montgomery, é então mostrado dizendo: "Estamos falando sobre heroína? Estamos fazendo isso?".

No trecho divulgado, Demi também fala sobre suas outras recaídas ao longo dos anos. "Eu tive muito a dizer nos últimos dois anos, querendo esclarecer o que aconteceu... eu tive muitas vidas. Como meu gato, sabe? Estou na minha nona vida", compara.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados