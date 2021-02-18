Anitta é internada com intoxicação alimentar no Rio de Janeiro

Anitta está internada desde terça-feira (16) em um hospital do Rio de Janeiro com intoxicação alimentar.
A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da cantora. "Anitta esta internada após se sentir mal em casa. A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnostico de intoxicação alimentar. Anitta esta sob cuidados medicos, recebendo medicação e hidratação", informa comunicado.
E o texto da equipe da Poderosa finaliza: "A cantora, ainda sem previsão de alta, passara mais esta noite no hospital".