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Se sentiu muito mal

Anitta é internada com intoxicação alimentar no Rio de Janeiro

Cantora não tem previsão de alta e está internada em hospital desde a última terça-feira (16) depois de se sentir mal em casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 08:12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:12

Cenas da série Anitta: Made In Honório da Netflix
A cantora Anitta Crédito: Netflix
Anitta está internada desde terça-feira (16) em um hospital do Rio de Janeiro com intoxicação alimentar.
A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da cantora. "Anitta esta internada após se sentir mal em casa. A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnostico de intoxicação alimentar. Anitta esta sob cuidados medicos, recebendo medicação e hidratação", informa comunicado.

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E o texto da equipe da Poderosa finaliza: "A cantora, ainda sem previsão de alta, passara mais esta noite no hospital".

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