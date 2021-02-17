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Confusão

Belo é preso após fazer show em escola no Rio de Janeiro durante a pandemia

O evento, que aconteceu no interior da Escola Municipal do Parque União, não foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Por isso, a polícia também investiga uma suposta invasão ao colégio.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:02

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:02

Show de Belo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro: sem autorização
Show de Belo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro: sem autorização Crédito: Reprodução/TV Globo
Após realizar um polêmico show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, no último sábado (13), o cantor Belo foi preso nesta quarta-feira (17), pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
De acordo com o portal G1, o artista foi detido em Angra dos Reis e no local foram apreendidos equipamentos e veículos. O evento, que aconteceu no interior da Escola Municipal do Parque União, não foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Por isso, a polícia também investiga uma suposta invasão ao colégio.

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Além de Belo, foram presas preventivamente outras três pessoas: Célio Caetano e Henrique Marques, sócios da produtora; e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.
De acordo com a polícia, todas as pessoas envolvidas no evento serão ouvidas, inclusive o cantor, que será intimado para esclarecer quem pagou o cachê do show.
Após o espetáculo ter grande repercussão nas redes sociais no último fim de semana, especialmente por sua aglomeração, Belo deu um depoimento à reportagem da TV Globo, dizendo que o evento "seguia todos os protocolos de segurança".
"Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias”, afirmou. 

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