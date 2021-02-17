Belo é preso após fazer show em escola no Rio de Janeiro durante a pandemia

Show de Belo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro: sem autorização Crédito: Reprodução/TV Globo

Após realizar um polêmico show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, no último sábado (13), o cantor Belo foi preso nesta quarta-feira (17), pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal G1, o artista foi detido em Angra dos Reis e no local foram apreendidos equipamentos e veículos. O evento, que aconteceu no interior da Escola Municipal do Parque União, não foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Por isso, a polícia também investiga uma suposta invasão ao colégio.

Além de Belo, foram presas preventivamente outras três pessoas: Célio Caetano e Henrique Marques, sócios da produtora; e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.

De acordo com a polícia, todas as pessoas envolvidas no evento serão ouvidas, inclusive o cantor, que será intimado para esclarecer quem pagou o cachê do show.

Após o espetáculo ter grande repercussão nas redes sociais no último fim de semana, especialmente por sua aglomeração, Belo deu um depoimento à reportagem da TV Globo, dizendo que o evento "seguia todos os protocolos de segurança".