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Declaração de amor

Zezé Di Camargo tatua nome de Graciele e rebate crítica: "Mocreia"

Pai de Wanessa Camargo se irritou com comentário de uma seguidora que o chamou de "besta". Zezé se declarou para a noiva capixaba, Graciele, em post no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 09:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 09:26

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo decidiu compartilhar na internet uma foto de sua nova tatuagem. Agora, o pai de Wanessa Camargo tem o nome da noiva, a capixaba Graciele Lacerda, marcado em um de seus braços. Só que nem todos os seguidores curtiram a novidade. 
Apesar de uma grande parcela dos fãs elogiarem a declaração de amor, alguns outros tantos quiseram criticar a atitude do ex de Zilu Camargo. Nisso, o sertanejo acabou se irritando com algumas críticas e, em uma delas, deu uma lição na pessoa que o rebateu. 
Zezé Di Camargo faz tatuagem com nome da noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda
Zezé Di Camargo faz tatuagem com nome da noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo

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"Vai ser besta lá longe", escreveu a fã. E Zezé retrucou: "Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como você!". 
Zezé Di Camargo tatua nome de Graciele e rebate críticas:
Zezé Di Camargo tatua nome de Graciele e rebate críticas: "Mocreia" Crédito: Reprodução/Instagram

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