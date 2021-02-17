Zezé Di Camargo tatua nome de Graciele e rebate crítica: "Mocreia"

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Zezé Di Camargo decidiu compartilhar na internet uma foto de sua nova tatuagem. Agora, o pai de Wanessa Camargo tem o nome da noiva, a capixaba Graciele Lacerda, marcado em um de seus braços. Só que nem todos os seguidores curtiram a novidade.

Apesar de uma grande parcela dos fãs elogiarem a declaração de amor, alguns outros tantos quiseram criticar a atitude do ex de Zilu Camargo. Nisso, o sertanejo acabou se irritando com algumas críticas e, em uma delas, deu uma lição na pessoa que o rebateu.

Zezé Di Camargo faz tatuagem com nome da noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo

"Vai ser besta lá longe", escreveu a fã. E Zezé retrucou: "Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como você!".