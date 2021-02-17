"BBB 21": Caio tira dúvidas sobre sexo gay: "Ativo e passivo?"

Caio tirou todas suas dúvidas em torno de sexo gay com Gilberto em um dos quartos do "BBB 21" na madrugada desta quarta (17).
O fazendeiro mostrou interesse em saber como era feito o sexo entre dois homens e aproveitou a experiência do colega de confinamento para fazer as perguntas. Caio começou perguntando como era a divisão das relações.
E Gilberto explicou: "Eu acho que se adaptam. Existe sim, quem tem a preferência, mas eu sou da adaptação". E Caio continuou: "Mas a maioria faz de tudo, né? O cara que só recebe goza de que jeito? Desculpa a pergunta". E Gil respondeu: "A ereção é a mesma pra todo mundo. Só que uns sentem mais prazer em ser penetrado e outros em penetrar".
Em seguida, Gilberto chegou a usar um exemplo pessoal para explicar a situação que quis dizer: "Teve um cara que eu fiquei que ele não fazia penetração. Ele gostava de ficar abraçado, agarrado e ali era um sexo pra ele". E Caio concordou: "Já gozei na cueca só de amasso".