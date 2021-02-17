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Com Gilberto

"BBB 21": Caio tira dúvidas sobre sexo gay: "Ativo e passivo?"

Fazendeiro conversou com o brother Gilberto sobre relacionamentos entre dois homens e aproveitou a madrugada desta quarta (17) para tirar dúvidas sobre o sexo gay

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:49
BBB 21: Gilberto e Sarah conversam com Caio no quarto da casa
BBB 21: Gilberto e Sarah conversam com Caio no quarto da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio tirou todas suas dúvidas em torno de sexo gay com Gilberto em um dos quartos do "BBB 21" na madrugada desta quarta (17). 
O fazendeiro mostrou interesse em saber como era feito o sexo entre dois homens e aproveitou a experiência do colega de confinamento para fazer as perguntas. Caio começou perguntando como era a divisão das relações. 
E Gilberto explicou: "Eu acho que se adaptam. Existe sim, quem tem a preferência, mas eu sou da adaptação". E Caio continuou: "Mas a maioria faz de tudo, né? O cara que só recebe goza de que jeito? Desculpa a pergunta". E Gil respondeu: "A ereção é a mesma pra todo mundo. Só que uns sentem mais prazer em ser penetrado e outros em penetrar". 

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Em seguida, Gilberto chegou a usar um exemplo pessoal para explicar a situação que quis dizer: "Teve um cara que eu fiquei que ele não fazia penetração. Ele gostava de ficar abraçado, agarrado e ali era um sexo pra ele". E Caio concordou: "Já gozei na cueca só de amasso". 

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