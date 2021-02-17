"BBB 21": Rodolffo tenta conchinha e Caio se revolta: "Te quebro no pau"

BBB 21: Caio e Rodolffo ficam deitados no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução

Caio e Rodolffo fizeram os confinados do " BBB 21 " se divertirem na madrugada desta quarta (17).

Depois de mais uma noite tensa de eliminação entre os participantes do reality da Globo, o cantor tentou improvisar uma conchinha com o fazendeiro. Assim que percebeu a posição, Caio então se revoltou e partiu para cima do "Bastião".

"Oh, quer que eu te quebro no pau?", disse Caio.

Em seguida, no mesmo quarto, Gilberto quis saber o que estava acontecendo: "Não vi, gente. Faz de novo?". Sarah também brincou: "Encaixando de conchinha?".