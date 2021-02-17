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"BBB 21": Rodolffo tenta conchinha e Caio se revolta: "Te quebro no pau"

No fim, Caio riu da situação toda e ainda brincou com seu "Bastião": "Tá de cachorrada aqui. Quer encostar esse trem dele"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:38

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:38

BBB 21: Caio e Rodolffo ficam deitados no quarto
BBB 21: Caio e Rodolffo ficam deitados no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução
Caio e Rodolffo fizeram os confinados do "BBB 21" se divertirem na madrugada desta quarta (17). 
Depois de mais uma noite tensa de eliminação entre os participantes do reality da Globo, o cantor tentou improvisar uma conchinha com o fazendeiro. Assim que percebeu a posição, Caio então se revoltou e partiu para cima do "Bastião". 
"Oh, quer que eu te quebro no pau?", disse Caio.
Em seguida, no mesmo quarto, Gilberto quis saber o que estava acontecendo: "Não vi, gente. Faz de novo?". Sarah também brincou: "Encaixando de conchinha?". 

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No fim, Caio riu da situação toda e ainda brincou com seu "Bastião": "Tá de cachorrada aqui. Quer encostar esse trem dele". 

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