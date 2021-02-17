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Em Taubaté

Youtuber faz outdoor pedindo saída de Karol Conká do "BBB 21"

"Sinto que fiz um bem para a sanidade do nosso povo", escreveu o youtuber Gabriel Dantas, conhecido como MrPoladoful, em outro post
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:27

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:27

"BBB 21": youtuber faz outdoor pedindo saída de Karol Conká Crédito: Reprodução/Instagram @mrpoladoful
Gabriel Dantas, conhecido como MrPoladoful, comprou um outdoor em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, pedindo a eliminação de Karol Conká do BBB 21.
O youtuber, que tem 5,7 milhões de inscritos em seu canal, divulgou a ação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15. "Eu me mudei na cidade nova aqui e tinha um outdoor para comprar e eu comprei", afirmou nos stories do Instagram. O painel tem a mensagem: "Vote na 'Carol com K'. Essa mulher tem que sair plmr de Deus! E leva a Lumena junto". "Sinto que fiz um bem para a sanidade do nosso povo", escreveu o youtuber em outro post.

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No Twitter, Dantas fala sobre a cidade que virou tema de muitos memes nas redes sociais após, em 2011, uma mulher fingir que estava grávida de quadrigêmeos. "Gostaram do meu outdoor? Me mudei pra Taubaté trazendo esperança pro coração das pessoas", tuitou. Apesar do pedido do youtuber, ainda não é possível para os telespectadores do Big Brother Brasil votar em Karol Conká. Os participantes que estão no Paredão desta semana são Fiuk, Nego Di e Sarah; um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 16.

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