Youtuber faz outdoor pedindo saída de Karol Conká do "BBB 21"

O youtuber, que tem 5,7 milhões de inscritos em seu canal, divulgou a ação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15. "Eu me mudei na cidade nova aqui e tinha um outdoor para comprar e eu comprei", afirmou nos stories do Instagram. O painel tem a mensagem: "Vote na 'Carol com K'. Essa mulher tem que sair plmr de Deus! E leva a Lumena junto". "Sinto que fiz um bem para a sanidade do nosso povo", escreveu o youtuber em outro post.