Oficial de Justiça é preso após ser flagrado com moto furtada em Vitória

Um oficial de Justiça, de 46 anos, foi preso após ser detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória na manhã desta quarta-feira (20), em Pontal de Camburi. Ele foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo. O nome dele não foi divulgado.





Segundo a Guarda de Vitória, o veículo foi identificado por operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) por volta das 11h. Após o alerta, equipes de patrulhamento foram até o local e realizaram a abordagem.





Durante a verificação, os agentes confirmaram no sistema as pendências desde novembro do ano passado. O crime havia sido registrado no bairro de Fátima, na Serra.





“Ao colher os dados do suspeito, ele nos relatou que era um oficial de Justiça e que havia comprado o veículo há 30 dias, por R$ 2 mil. Quando questionado, afirmou desconhecer a restrição de furto e que o vendedor só havia o informado sobre uma restrição judicial”, contou a guarda municipal Lifonsa.





O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao sistema prisional. Já a motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Detran, em Cariacica.