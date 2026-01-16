Calor intenso: saiba como evitar a desidratação e beber mais água

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:31
O sol forte e as altas temperaturas formam uma combinação típica do verão brasileiro. A estação coincide com o período de descanso de muitos trabalhadores e as férias escolares, que também formam um convite para aproveitar atividades ao ar livre. Mas, para evitar que esse cenário se transforme em um grande problema, é preciso redobrar os cuidados com a hidratação.
“Manter o corpo bem hidratado é uma necessidade fisiológica que garante o bom funcionamento do organismo e evita complicações de saúde nos dias mais quentes do ano. O calor intenso desencadeia adaptações corporais que aumentam a perda de água e eletrólitos , como sódio, potássio e magnésio, e elevam o risco de desidratação”, explica o professor do curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá, Pablo Henrique Cordeiro Lessa.
O médico enfatiza que a hidratação no verão exige mais atenção porque o organismo passa por ajustes fisiológicos importantes para lidar com as altas temperaturas. Assim, os riscos de desidratação e de outras complicações relacionadas ao calor se tornam maiores.
“Quando a temperatura sobe, o corpo aciona seu mecanismo de resfriamento mais eficiente, que é a transpiração intensa (sudorese). Além disso, há maior evaporação pela pele e aumento da frequência cardíaca e respiratória. O coração e a respiração trabalham mais para manter o equilíbrio”, explica.
A desidratação geralmente começa de forma sutil. Por isso, é fundamental reconhecer os primeiros sinais antes que o quadro se agrave e avance para moderado ou grave.
Os sintomas iniciais incluem:
Em crianças, os sinais podem incluir irritabilidade aumentada, choro sem lágrimas, fralda mais seca e diminuição do interesse por brincadeiras.
Para aqueles que não têm o hábito de beber água pura com frequência, o médico aponta que existem alternativas saudáveis que contribuem significativamente para a hidratação diária:
A alimentação é uma aliada poderosa na manutenção da hidratação . Pablo Henrique Cordeiro Lessa indica frutas ricas em água como melancia, melão, laranja, abacaxi e morango, além de legumes e verduras hidratantes como pepino, tomate e alface. Iogurtes naturais, kefir (bebida fermentada probiótica) e sopas frias também são bem-vindas.
Em contrapartida, alguns itens devem ser evitados, pois podem atrapalhar a hidratação e a digestão. São eles:
Manter a hidratação no dia a dia não exige grandes esforços, apenas a adoção de hábitos simples e constantes. Por isso, o professor do curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá lista seis dicas fáceis de aplicar na rotina:
Como dicas extras, Pablo Henrique Cordeiro Lessa reforça a importância de usar roupas leves e de cores claras, evitar a exposição ao sol nos horários de pico (entre 10h e 16h), usar protetor solar diariamente e ter maior atenção aos grupos vulneráveis, como idosos e crianças, oferecendo água a eles independentemente de solicitação.
“Com hidratação adequada, alimentação equilibrada e atenção aos sinais do corpo, é possível aproveitar o verão com saúde e segurança, mesmo nos dias mais quentes da estação”, conclui.
