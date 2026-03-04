Se cuida

Infecção urinária de repetição: entenda por que afeta mais as mulheres

Médico explica quando o quadro deixa de ser pontual e passa a exigir investigação aprofundada

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:28

Relação sexual, uso de espermicidas e pouca ingestão de líquidos aumentam o risco de infecções urinárias recorrentes Crédito: Imagem: kuvona | Shutterstock

Ardência ao urinar, aumento da frequência urinária e dor na parte baixa do abdômen são sintomas clássicos de infecção urinária. O problema é comum, especialmente entre mulheres, mas quando os episódios se tornam frequentes, o alerta precisa ser maior.

As chamadas infecções urinárias de repetição ocorrem quando a paciente apresenta dois ou mais episódios em três meses, seis ou mais em um ano. De acordo com o urologista Dr. Nelson Batezini, especialista em disfunção miccional, a recorrência não deve ser encarada como algo “normal”.

“A infecção urinária ocasional pode acontecer. Mas quando passa a se repetir com frequência, é necessário investigar a causa. Muitas vezes há fatores predisponentes que precisam ser tratados”, explica.

Por que as mulheres são mais afetadas?

A anatomia feminina favorece a ocorrência da infecção urinária. A uretra mais curta facilita a entrada de bactérias na bexiga. Além disso, a proximidade entre a uretra e a região anal também contribui para a contaminação. Outros fatores de risco incluem:

Relação sexual;

Uso de espermicidas;

Menopausa (queda do estrogênio);

Alterações no esvaziamento da bexiga;

Baixa ingestão de líquidos;

Constipação intestinal.

“ Alterações hormonais , especialmente após a menopausa, reduzem a proteção natural da mucosa urinária. Isso aumenta a vulnerabilidade às infecções”, destaca o Dr. Nelson Batezini.

Sintomas mais comuns

Reconhecer os sinais de uma infecção urinária é essencial para buscar tratamento a tempo e evitar complicações. Entre os sintomas mais frequentes, estão:

Ardência ou dor ao urinar;

Urgência urinária;

Aumento da frequência das micções;

Sensação de bexiga sempre cheia;

Urina turva ou com odor forte.

Em casos mais graves, pode haver febre e dor lombar, o que pode indicar comprometimento renal .

É importante consultar um médico para identificar se a infecção urinária é de repetição Crédito: Imagem: Stock-Asso | Shutterstock

Quando a infecção é considerada recorrente?

Segundo o médico, o diagnóstico de infecção urinária de repetição exige critério clínico e, muitas vezes, exames laboratoriais . “Não basta tratar apenas o episódio agudo. É preciso entender por que ele está acontecendo de forma repetida. Pode haver disfunção miccional, alterações anatômicas ou até esvaziamento incompleto da bexiga”, afirma. Exames como urocultura, ultrassonografia e avaliação do padrão miccional podem ser indicados conforme cada caso.

Como prevenir novos episódios

Evitar que a infecção urinária se repita depende de cuidados diários e da identificação dos fatores de risco. Pequenas mudanças de hábito podem reduzir significativamente a chance de novos episódios e proteger a saúde urinária. Entre elas, estão:

Aumentar a ingestão de água;

Urinar após as relações sexuais;

Evitar segurar a urina por longos períodos;

Manter boa higiene íntima;

Tratar constipação.

Em alguns casos específicos, pode ser indicada profilaxia antibiótica ou terapias complementares, sempre sob orientação médica. “Cada paciente deve ser avaliada individualmente. O tratamento precisa ser direcionado ao fator desencadeante para quebrar o ciclo das infecções”, orienta o urologista.

Março e a importância do cuidado com a saúde urinária

No mês dedicado à saúde da mulher , falar sobre infecções urinárias repetidas é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico adequado. “A mulher não deve se acostumar com infecções frequentes. Sintomas recorrentes são um sinal de que algo precisa ser investigado”, conclui o Dr. Nelson Batezini.

Por Daiane Bombarda

